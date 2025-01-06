Sancaktepe\'de 9 ayda 35 proje hayata geçirildi

Politika

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 9 aylık görev süresi boyunca ilçenin acil ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Sevdamız Sancaktepe için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 15 yıl önce ilçe statüsüne geçtiklerini 220 bin nüfustan bugün 550 bin nüfusa ulaştıklarını belirtti. Başkan Yeğin ilçenin İstanbul'un arazi konumu bakımından büyüme potansiyeli en fazla olan ilçelerden birisi olduğunu belirtti.

"Tüm kurumların iş birliği ile trafik sorununu çözeceğiz"

İlçenin en büyük probleminin trafik olduğunu ve bunun çözümü için çalıştıklarını belirten Başkan Yeğin, "Burada birçok kurumla iş birliği içinde olmamız lazım. Büyükşehir Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz, İçişleri ve özellikle Ulaştırma Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bir sürü kurumlarında iş birliğiyle, ulaşımla ilgili sorunlarımızı çözme noktasında gayret gösteriyoruz. Çok ciddi tespitler yaptık. Sonuçta bu projeleri gerçekleştirmek bir defa çok kolay değil. Bir zamana ihtiyacınız var. Şu an Büyükşehir Belediye'mizin özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarla ilgili çok ciddi ölçümleri var. Teknik ölçümler yapılıyor. Tespitlerimiz var. Özellikle hangi saatlerde, hangi noktalarda trafik yoğun bir şekilde süreklilik gösteriyor bunlarla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz ile önemli tespitlerde bulunduk. Çok kısa sürede çözümler gerçekleştireceğiz. Tabii sadece yollar yaparak ulaşımı rahatlatamıyorsunuz. Toplu taşıma önemli. Toplu taşıma ile ilgili çok önemli çözümler ürettik. Bu kısa, dokuz aylık süre içerisinde yine Büyükşehir Belediye'mize bağlı İETT, 10 yeni hattı ilçemize kazandırdı. 16 Mart itibariyle Çekmeköy-Sancaktepe- Üsküdar metrosu hayata geçti. Bu hat şu ana kadar 3 milyon civarında yolcu tarafından kullanıldı. Metro hattının açılması ile birlikte buraya entegre hatların getirilmesi gerekiyordu. Mahallelerden, ara caddelerden, ana noktalara, metro istasyonlarına yeni on yeni hat ilave ettik" şeklinde konuştu.

"Halkın sesine kulak veriyoruz"

Görev süresi boyunca ilçenin acil ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Yeğin, "İlçemizde 19 mahalle var. Göreve geldikten sonra 19 mahallemizde de mahalle toplantıları gerçekleştirdik. Toplantılarımıza o bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum derneklerinin temsilcileri, mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz, herkesin görüşünü alıyoruz. Yaz mevsimi boyunca açık alanlarda yaptığımı mahalle buluşmalarına binlerce insanımız katıldı. 3-4 saat süren toplantılarda vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan ne talep geldiyse biz bunları hayata geçirdik" dedi.

Yerel yöneticilerin seçimden seçime değil her zaman vatandaşın yanında olması gerektiğini vurgulayan Başkan Yeğin, klasik belediyecilik dışında insan odaklı hizmet sunduklarını belirterek, "9 ayda 35 projenin temelini attık. Yakın zamanda bu eserler Sancaktepe halkına hizmet vermeye başlayacak. Bu hizmetler sokakta vatandaşlardan aldığımız taleplerde oluşmaktadır. Örneğin kısa süre içinde 3 mahalle evimizi hizmete açacağız. Bu mahalle evlerinde ramazan ayı boyunca her gün iftarlar verilecek, mahalle toplantıları olacak, vatandaşlarımız nişan, kına, düğün gibi etkinliklerini gönül rahatlığı ile bu mahalle evlerinde yapacak. Bunun yanında İlçe sağlık Müdürlüğü Kaymakamlık ve Valiliğimiz ile yaptığımız protokol gereği 3 aile sağlığı merkezini yapıp teslim edeceğiz. Belediyemize ait bir poliklinik yaptık. 6 katlı olan bu poliklinik sayesinde toplu sünnet etkinliğini ortadan kaldırdık. Çünkü buranın 1 katı tamamen sünnet merkezi olarak hizmet veriyor. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın çocuklarını sünnetlerini bu poliklinikte yapıyoruz. Şu ana kadar 300 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bunların yanında birçok spor merkezi, park, kütüphane, camii inşaatlarını hızlar yürütüyoruz. İlçemize değer katacak tüm hizmetleri görev süremiz boyunca Sancaktepe halkının hizmetine sunacağız" dedi.

Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak

İlçede tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yeğin şu ana kadar 200 hak sahibinin tapularına kavuştuklarını belirterek, "Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Şu ana kadar 200 ailenin tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL