Sanchez'den AB'ye Soykırım Uyarısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını derhal askıya almasını talep etti. Sanchez, " Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı 18 yaptırım paketi uygulayan bir birliğin, çifte standart uygulayarak İsrail'le bir ortaklık anlaşmasını dahi askıya almaması hiçbir mantık taşımıyor" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yüksek sesle tepki gösteren Avrupalı liderler arasında yer alan İspanyol lider, Gazze'de "soykırım niteliğinde bir felaket" yaşandığını söyledi. Sanchez, İsrail'e AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısı yaptı. AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi kapsamında hazırlanan bir AB raporundaki bulgulara dikkat çeken Sanchez, "İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmiş olduğu fazlasıyla açık" dedi.

Sanchez, "Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı 18 yaptırım paketi uygulayan bir birliğin, çifte standart uygulayarak İsrail'le bir ortaklık anlaşmasını dahi askıya almaması, hiçbir mantık taşımıyor" diye konuştu.

"Soykırımcı bir devletle ticaret yapmak istemiyoruz"

İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz ay İsrail'i "soykırımcı bir devlet" olarak nitelendirmiş ve bunun üzerine İsrail, İspanya'daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. İspanya Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Sanchez, "Bir şeye netlik kazandırmak istiyorum. Biz, soykırımcı bir devletle ticaret yapmak istemiyoruz. İstemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL