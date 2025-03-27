ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki - Son Dakika
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Politika

ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki

ABD\'li Senatör Sanders\'ten ABD\'nin İsrail\'e silah satmasına sert tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin İsrail'e yönelik 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek, bu durumu 'katliama ortak olmak' olarak nitelendirdi. Sanders ayrıca, Gazze'deki insani krizi derinleştiren bu silah satışlarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

27.03.2025 23:54
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek, "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" dedi.

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Yahudi kökenli Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki gösterdi. İsrail'e yönelik silah satışlarının durdurulması için gelecek hafta Senato'da oylama yapılacağını aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "yasadışı bir savaş" olarak nitelendirdi.

"ETNİK TEMİZLİK SAVAŞ SUÇU"

Gazze'de yaşanan yıkıma dikkat çeken Sanders, İsrail'in askeri operasyonlarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sanders, "Trump, Gazze'de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor" ifadelerini kullanarak, Trump'ın Gazze planını "etnik temizlik" ve "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

"NETANYAHU ABD VE ULSULARASI HUKUKU AÇIKÇA İHLAL EDİYOR"

Sanders, gelecek hafta Senato'ya iki ayrı Onaylamama Kararı (Joint Resolutions of Disapproval) sunacağını ve Trump yönetiminin İsrail'e satışını planladığı saldırı amaçlı mühimmatları, bombaları ve diğer silahları kapsayan 8,8 milyar dolarlık paketi durdurmayı amaçladığını aktardı. Sanders, "Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" ifadelerini kullanarak, silah satışının özellikle Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Gazze'ye 3,5 haftadan uzun süredir insani yardım girişinin tamamen durduğunu vurgulayan Sanders, İsrailli yetkililerin uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yiyecek, su, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirtti. Sanders, bu durumun hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

"ABD NETANYAHU HÜKÜMETİNE SINIRSIZ ASKERİ YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM ETMEMELİ"

ABD vergi mükelleflerinin finanse ettiği silahlarla, İsrail'in sivil alanlara 2 bin poundluk bombalar yağdırdığına dikkat çeken Sanders, bu saldırıların ahlaki ve yasal zeminden tamamen uzak olduğunu belirtti.

"ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli" ifadelerini kullanan Sanders, Trump'ın Gazze'de bir "Riviera" oluşturma planını hatırlatarak, bunun doğrudan zorla yerinden etme politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Sanders, "Bu savaşta 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 112 binden fazlası yaralandı. Yaralıların yüzde 60'ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor" ifadelerini kullanarak, Gazze'de 8 yardım görevlisinin bu hafta içinde hayatını kaybettiğini ve toplamda 399 yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlattı. Sanders, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının, sağlık sisteminin ve tüm üniversitelerin hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Bernie Sanders, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    dayı senide susturular malum diplomasi olanlar ülke yönetebiyor Cumhurbaşkanı dahi 1 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    yalancılar sizi 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANDERS SENINDE ÖMRÜN MUHALIF EDEBIYATI ILE GEÇİYOR YOKSUN BU DENKLEMDE BIRAK BU AYAKLARI 0 0 Yanıtla
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