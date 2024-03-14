Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar\'dan Çarpıcı Açıklamalar

Şanlıurfa'da seçim atmosferi ve seçim güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini üstüne almadığını belirtti. Gülpınar, idarecilerin iktidar partisine yakışmadığını ve seçim usulsüzlüklerine karşı tedbir aldıklarını ifade etti.

14.03.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçimin ateşli geçecek yerlerinden olan Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar Gazete Duvar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülpınar, seçim atmosferi, Şanlıurfa'daki seçim güvenliği ve AK Parti-Yeniden Refah Partileri arasındaki gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÜSTÜME ALMIYORUM, O TARİFE GİRMİYORUM

Daha önce AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığı yapan Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı olmuştu. Adaylığı ve Yeniden Refah Partisi'nin seçim sürecindeki duruşu AK Parti tarafında tartışma konusu olmuş ve eleştirilmişti.

Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri hakkında sorulan "En son tam da burada, Urfa mitinginde "Şahsımızın gölgesinde yürüyerek seçim kaybettirmek isteyenlere rıza göstermeyiz" dedi. Nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna Gülpınar," Net bir şey olmayınca çok üstüme alamıyorum bazı şeyleri. Ayrıca o tarifin içine girdiğimi hiçbir düşünmüyorum. Kim hedefse, kim kastediliyorsa bence onların bu işi değerlendirip cevap vermesi daha uygun olur. Ben o tarife girmediğimi düşünüyorum" diye cevap verdi.

Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar

İDARECİLER, İKTİDAR PARTİSİNE YAKIŞMIYOR

Belediye yönetimdeki liyakatsizlikleri halk tarafından duyduğunu söyleyen Gülpınar, "Halkın şikâyeti; idarecilerin iktidar partisine layık, iktidar partisine uygun bir şekilde halkla ilgilenmediğini düşünüyor" dedi. Güçlü bir aşirete mensup olduğu bilinen Kasım Gülpınar, kendisine AK Parti'nin Bucak Aşiretine mensup Siverek adayı sorulunca"AK Parti muhtemelen şöyle düşündü; bir boşluk oluştu Siverek'te ve biz o boşluğu başka bir güçlü aileyle doldururuz. Bu mantıkla hareket ettiler diye tahmin ediyorum. Onların takdiri tabii, bir şey diyemem. Netice alırlar mı almazlar mı? Bizim şu anda Yeniden Refah Partisi olarak adayımız Hasan İzol çok güçlü. Ayrıca beraber hareket ettiğimiz encümen listesindeki aday arkadaşlarımız da çok güçlü. Orada da büyük ailelerin fertleri var. Yani burada yarış biraz çetin geçecek. Üç parçalı geçecek. DEM Parti de orada çok güçlü. Üçlü bir yarış olacak" diye cevap verdi.

Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar

HEM ETİK, HEM SİYASİ OLARAK NASIL OLUR

Gündemde çokça dolaşan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti lehinde ya da AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi lehinde adaylıktan çekilecek iddiaları sorulduğunda aday Gülpınar, "Artık az bir zaman kaldı. Bu vakitten sonra hem etik olarak hem siyasi olarak nasıl olur? Bunlar tabii üst düzeyde görüşülecek konular" dedi.

AK PARTİ'NİN ENDİŞESİ DEM PARTİYSE KENDİLERİ ADAYLIKTAN ÇEKİLMELİ

DEM Parti üzerinden insanları korkuttuklarını da ekleyen Gülpınar AK Partiye net bir çağrıda bulundu, "Ama şu bir hakikat; eğer böyle korkuları, endişeleri varsa, hakikaten mesele buysa o zaman yapılması gereken şey onların adayının çekilmesi. Eğer böyle bir endişe varsa ki böyle bir endişe olduğunu sürekli telaffuz ediyorlar; o zaman güçlü olan lehine feragat edilmeli. Bunu en baştan beri söylüyorum, her geçen gün artan bir trend var. Katlanarak gidiyor. Bu seçimin ilk gününden bugün geldiğimiz noktaya çok ciddi bir eğilim var bize dönük. Bunu görmemek mümkün değil" dedi.

Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar

SEÇİM USULSÜZLÜKLERİNE KARŞI TEDBİRİMİZİ ALDIK

Röportaj sırasında seçimlerde Şanlıurfa'da seçim usulsüzlüklerini hatırlatan muhabir Ceren Bayar, önlem alınıp alınmadığını sordu. Yeniden Refah Partisi Adayı Kasım Gülpınar" Halk bunu gittiğimiz her yerde bize de söylüyor. Bize 'Siz sadece sandığa dikkat edin, onun dışında hiçbir sıkıntı yok' diyorlar. Her gittiğimiz yerde bu uyarıyı yapıyorlar. Bugün de birlikte gezdik. En az 10 kişi aynı uyarıyı yaptı bize. Demek ki böyle bir endişeleri var. Biz de bu endişeyi gidermek için her türlü tedbiri alıyoruz inşallah. İnsan takviyesi açısından, görevli takviyesi açısından bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor şu anda" diyerek tedbir aldıklarını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa, AK Parti, Gündem, 3.Sayfa, Seçim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sanayici ve Yerel Yönetimler İşbirliğini Vurguladı
    12:57 AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sanayici ve Yerel Yönetimler İşbirliğini Vurguladı

    AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, üniversitelerle işbirliği yaparak kenti ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, depremzedelere özel ilgi göstererek konut sorununu çözeceklerini söyledi.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan Projesiyle Şehri Yeniden Düzenliyor
    12:57 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan Projesiyle Şehri Yeniden Düzenliyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tren yolunu yerin altına alarak şehre yeni yollar, dönel kavşaklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve meydan kazandıracaklarını açıkladı. Proje, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı.

  • Muş'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
    12:56 Muş'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

    Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda, 23 bin boş makaron, 280 doldurulmuş makaron, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 10 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likiti, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

  • Muğla'da linyit madeni sahası kararı iptal edildi, İkizköylüler sevindi
    12:54 Muğla'da linyit madeni sahası kararı iptal edildi, İkizköylüler sevindi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik karar iptal edildi. İkizköylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle sevinçlerini dile getirdi.

  • Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu
    12:54 Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

    Kırıkkale'de yapılan internet üzerindeki çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber saldırı gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyenleri tespit ediyor ve adli işlem başlatıyor.

  • Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Alanında Uzmanlaşan Tek Üniversite
    12:52 Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Alanında Uzmanlaşan Tek Üniversite

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.

  • Antalya Adliyesi'nde Uyuşturucu Çalma Davası Açıldı
    12:49 Antalya Adliyesi'nde Uyuşturucu Çalma Davası Açıldı

    Antalya Adliyesi'nde bulunan adli emanetteki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili olarak 3'ü memur olan 5 tutuklu ve 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen sanıkların, öğrencilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldığı ve operasyon sonucunda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ve MASAK'ın bu konuda rapor hazırladığı ifade edildi. Davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına başlanacak.

  • Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
    12:49 Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.

  • Atakum Kent Meydanı'nın Yıkımı Tepki Çekti
    12:49 Atakum Kent Meydanı'nın Yıkımı Tepki Çekti

    AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar'dan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement