Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar\'dan Çarpıcı Açıklamalar

Politika

Seçimin ateşli geçecek yerlerinden olan Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar Gazete Duvar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülpınar, seçim atmosferi, Şanlıurfa'daki seçim güvenliği ve AK Parti-Yeniden Refah Partileri arasındaki gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÜSTÜME ALMIYORUM, O TARİFE GİRMİYORUM

Daha önce AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığı yapan Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı olmuştu. Adaylığı ve Yeniden Refah Partisi'nin seçim sürecindeki duruşu AK Parti tarafında tartışma konusu olmuş ve eleştirilmişti.

Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri hakkında sorulan "En son tam da burada, Urfa mitinginde "Şahsımızın gölgesinde yürüyerek seçim kaybettirmek isteyenlere rıza göstermeyiz" dedi. Nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna Gülpınar," Net bir şey olmayınca çok üstüme alamıyorum bazı şeyleri. Ayrıca o tarifin içine girdiğimi hiçbir düşünmüyorum. Kim hedefse, kim kastediliyorsa bence onların bu işi değerlendirip cevap vermesi daha uygun olur. Ben o tarife girmediğimi düşünüyorum" diye cevap verdi.

İDARECİLER, İKTİDAR PARTİSİNE YAKIŞMIYOR

Belediye yönetimdeki liyakatsizlikleri halk tarafından duyduğunu söyleyen Gülpınar, "Halkın şikâyeti; idarecilerin iktidar partisine layık, iktidar partisine uygun bir şekilde halkla ilgilenmediğini düşünüyor" dedi. Güçlü bir aşirete mensup olduğu bilinen Kasım Gülpınar, kendisine AK Parti'nin Bucak Aşiretine mensup Siverek adayı sorulunca"AK Parti muhtemelen şöyle düşündü; bir boşluk oluştu Siverek'te ve biz o boşluğu başka bir güçlü aileyle doldururuz. Bu mantıkla hareket ettiler diye tahmin ediyorum. Onların takdiri tabii, bir şey diyemem. Netice alırlar mı almazlar mı? Bizim şu anda Yeniden Refah Partisi olarak adayımız Hasan İzol çok güçlü. Ayrıca beraber hareket ettiğimiz encümen listesindeki aday arkadaşlarımız da çok güçlü. Orada da büyük ailelerin fertleri var. Yani burada yarış biraz çetin geçecek. Üç parçalı geçecek. DEM Parti de orada çok güçlü. Üçlü bir yarış olacak" diye cevap verdi.

HEM ETİK, HEM SİYASİ OLARAK NASIL OLUR

Gündemde çokça dolaşan Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti lehinde ya da AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi lehinde adaylıktan çekilecek iddiaları sorulduğunda aday Gülpınar, "Artık az bir zaman kaldı. Bu vakitten sonra hem etik olarak hem siyasi olarak nasıl olur? Bunlar tabii üst düzeyde görüşülecek konular" dedi.

AK PARTİ'NİN ENDİŞESİ DEM PARTİYSE KENDİLERİ ADAYLIKTAN ÇEKİLMELİ

DEM Parti üzerinden insanları korkuttuklarını da ekleyen Gülpınar AK Partiye net bir çağrıda bulundu, "Ama şu bir hakikat; eğer böyle korkuları, endişeleri varsa, hakikaten mesele buysa o zaman yapılması gereken şey onların adayının çekilmesi. Eğer böyle bir endişe varsa ki böyle bir endişe olduğunu sürekli telaffuz ediyorlar; o zaman güçlü olan lehine feragat edilmeli. Bunu en baştan beri söylüyorum, her geçen gün artan bir trend var. Katlanarak gidiyor. Bu seçimin ilk gününden bugün geldiğimiz noktaya çok ciddi bir eğilim var bize dönük. Bunu görmemek mümkün değil" dedi.

SEÇİM USULSÜZLÜKLERİNE KARŞI TEDBİRİMİZİ ALDIK

Röportaj sırasında seçimlerde Şanlıurfa'da seçim usulsüzlüklerini hatırlatan muhabir Ceren Bayar, önlem alınıp alınmadığını sordu. Yeniden Refah Partisi Adayı Kasım Gülpınar" Halk bunu gittiğimiz her yerde bize de söylüyor. Bize 'Siz sadece sandığa dikkat edin, onun dışında hiçbir sıkıntı yok' diyorlar. Her gittiğimiz yerde bu uyarıyı yapıyorlar. Bugün de birlikte gezdik. En az 10 kişi aynı uyarıyı yaptı bize. Demek ki böyle bir endişeleri var. Biz de bu endişeyi gidermek için her türlü tedbiri alıyoruz inşallah. İnsan takviyesi açısından, görevli takviyesi açısından bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor şu anda" diyerek tedbir aldıklarını dile getirdi.