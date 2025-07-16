Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mısır ithalatında 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanması kararını eleştirdi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin kaderine terk edildiğini ve gerçek sorunlarının çözülemediğini ileri sürdü.

Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştiren Sarıbal, "15 Temmuz ile 31 Temmuz arasında, yani 16 günlük sürede sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatı izni verildi." dedi.

Sarıbal, bu kararın ardından piyasada 12 bin 300 lira olan mısırın ton fiyatının 11 bin 500 liraya kadar düştüğünü belirtti.

Verilen 16 günlük sürenin bu ithalatın yapılması için yeterli olmadığını savunan Sarıbal, "Sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatını kim yapacak?" sorusunu yöneltti.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri de eleştirerek teklifin geri çekilmesini isteyen Sarıbal, teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.