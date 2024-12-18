Sarıgül: Ekonomi Mutfağa Yansımıyor

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşın ekonominin iyi olduğunu mutfağında hissetmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasındaki açıklamalarını eleştirdi.

Bakan Şimşek'in, ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin vatandaşın durumunu yansıtmadığını savunan Sarıgül, "Sayın Bakan file neyle doluyor, tencere nasıl kaynıyor? Acaba sizin dünyadan haberiniz var mı? Erzincan'a gelin, sokağa çıkın, anne babalar çocuklarına süt alamıyor, yarım kilo kıyma için sabahın köründe sıraya giriyor." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin açlıkla mücadele ettiğini, esnafın kepenk kapattığını söyleyen Sarıgül, "Ekonomiyi kağıt üstünde görüyorsunuz. Sizin ekonomiye 'çok iyi' demeniz, inanın bir şey ifade etmiyor. Vatandaşın, ekonominin iyi olduğunu mutfağında hissetmesi lazım. Çarkların dönmesi, tarlaların da artık sürülmesi lazım. Siz bu millete yabancılaştınız. 2025 yılı için yoksulları daha da yoksullaştıracak, zenginleri daha da zenginleştirecek bir bütçe hazırladınız." diye konuştu.