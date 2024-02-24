Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.

24.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen seçim çalışmalarında dur durak bilmeyen Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşme gerçekleştiriyor.

Savcı Sayan gerçekleştirmiş olduğu seçim çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Ağrı'daki seçimler batıdaki seçimlere benzemez burada aileler birbirine bağlı, şehir merkezinde oturan bir insanın oyuna köydeki amcası ya da büyüğü etkili olabiliyor. Böyle aileleri ziyaret etmek zorundasınız, batıdaki seçimler gibi çok kolay seçim çalışması değil. Dağları, taşları, bayırları aşmak lazım. Ben de şehir merkezinde yaşayan fakat büyükleri köyde olan bir aileyi ziyaret etmek için karla kaplanmış köy yollarındayım, bu yolları aşmak zorundayız, gidiyoruz eğer gitmezsek küserler, bize gelmediniz bizden oy istemediniz derler. Bugün de böyle bir durumla karşı karşıyayız. İlçe Merkezi'nde oturan belli başlı bazı insanların büyüğü köyde oturuyor. Ben de o köye giderek aile büyüğünü ziyaret ederek şehirdeki akrabalarına etkisinden dolayı oy istemeye gidiyorum, oy vermeleri için ricada bulunuyorum. Doğu'da ki seçimler zorludur, batıda seçim çalışması gerçekleştiren kardeşlerimiz biraz daha çalışsınlar. Çünkü onlar daha güzel ve daha rahat şartlarda seçim çalışması gerçekleştirebiliyorlar. Biz AK Partimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kendi adaylarımız için karlı ve engebeli yollardayız, seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın, Allah bizi aziz milletimize karşı mahcup etmesin. Hepinize Ağrı'dan, Ağrı'nın dağ köylerinden selamlar saygılar" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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