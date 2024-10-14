Savunma Sanayi Desteklemeleri İçin Şartlar Belirlendi

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifine ilişkin, "Savunma sanayi kurumlarımızı gönüllü olarak destekleriz ancak temel şartımız bu kurumların hesap ve kitabının milletle paylaşılması ve kaynakların doğru yerlerde harcanmasıdır." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sivil anayasa tartışmalarına ilişkin, devletin kurucu ilkelerini reddeden ve eyalet sistemi ile yerinden yönetim gibi kavramları çağrıştıran bir anayasayı kabul etmediklerini belirtti.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifine de değinen Altıntaş, " Türkiye'de görmüş olduğumuz savunma sanayi bir dönemin eseri değil. Savunma sanayi 1974 Kıbrıs harbinden sonra Türk milletinin katkılarıyla ve vergileriyle ortaya çıkmış, millete ait bir gelişimdir. Bugün de savunma sanayi kurumlarımızı gönüllü olarak destekleriz ancak temel şartımız bu kurumların hesap ve kitabının milletle paylaşılması ve kaynakların doğru yerlerde harcanmasıdır." ifadelerini kullandı.