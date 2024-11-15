Scholz, Putin'e Ukrayna için barış çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Scholz, Putin'e Ukrayna için barış çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Scholz, Putin'e Ukrayna'dan güç çekme ve barış görüşmeleri yapma davetinde bulundu.

15.11.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 yılın ardından gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Putin'e güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve Kiev ile "adil ve kalıcı bir barışın" yolunu açacak görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü. Alman hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Rusya'yı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile görüşmelere başlama konusunda istekli olmaya çağırdı. Almanya'nın, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki kesintisiz kararlılığını vurguladı" denildi.

Kremlin görüşmeyi doğruladı

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, görüşmenin Berlin'in talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedilirken, "Putin, Scholz'a Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması ve yeni bölgesel gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, Zelenskiy, Scholz'u Putin ile telefon görüşmesi yapmaması konusunda uyardı. Ukraynalı yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada "Başkan bunun sadece Putin'in izolasyonunu azaltarak ona yardımcı olacağını söyledi. Putin gerçek bir barış istemiyor, bir mola istiyor" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Olaf Scholz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, berlin, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Scholz, Putin'e Ukrayna için barış çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:20 Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 23:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Scholz, Putin'e Ukrayna için barış çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.