Üye Girişi
Seçer'den kadın şoförlere: "Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler" - Son Dakika

Seçer'den kadın şoförlere: "Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler"

30.11.2021 17:07
Seçer'den kadın şoförlere: "Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında kadınlara seslenerek, belediye otobüslerinde çalışmak isteyenlerin geçerli ehliyetlerini alarak belediyeye başvurmalarını istedi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında kadınlara seslenerek, belediye otobüslerinde çalışmak isteyenlerin geçerli ehliyetlerini alarak belediyeye başvurmalarını istedi. Mersin'de fırtına ihtimaline karşı da vatandaşları uyaran Seçer, "Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 185 ya da Teksin hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunabilir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı

Başkan Seçer, İstanbul'da dün meydana gelen fırtına nedeniyle vefat edenler ve yaralananlar olduğunu aktararak, "Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bir uyarısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin'de de bugün öğleden itibaren etkisini gösterecek ve zaman zaman 90 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın yarına kadar etkili olabileceği belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 185 ya da Teksin hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunabilirler" diye konuştu.

"Ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler"

Seçer, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla hem kentte hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan şoförlerin gününü kutladı. Seçer, "Belediyemizde de 800 otobüs olmak üzere çok sayıda şoför istihdamımız var. Önemli bir ayrıntı var tabi; bunların 100'e yakını kadın şoförlerimizden oluşuyor. Kadınlarımıza da buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle otobüslerde, yani vatandaşlarla iç içe olan bu hizmet alanlarında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kadın kardeşlerim belediye otobüslerinde görev almak istiyorlarsa bir an önce yeterli ehliyetleri alsınlar, eğitimlerini alsınlar ve bize müracaat etsinler. İyi şoför olmaları durumunda bizim için gerisi teferruat. Mutlaka kendilerine ihtiyacımız var. Belediye çalışma arkadaşları grubumuza da onları katabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız, biz de bu ülkeyi seviyoruz"

Başkan Seçer, dün yapılan MESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında bir meclis üyesinin kendisine yönelik olarak "Şov yapmayı bırakın, MESKİ'ye gelin" sözlerini sarf ettiğini anımsatarak, "Bunu kınıyorum, bir meclis başkanı olarak, siz de bir meclis üyesi olarak, eğer siz bizi, şov yapıcı birer aktör olarak suçluyorsanız, siz siyaseti bilmiyorsunuz. Elbette ki, bir konu tartışılırken bağırma, çağırma, sinirlenme olabilir. Siz bunu şov olarak değerlendiriyorsanız bu konuda da sizin eksiğiniz var. Diğer taraftan burada yönelttiğimiz 'ülke bu anlamda, hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntıları anlamında, batmış, bitmiş' anlamındaki yakıştırmamıza da 'beğenmiyorsanız bu ülkeyi terk edin' gibi haddinizi çok çok aşan küstahça bir tabir kullandınız. Bu sizin haddiniz değil. Bu sizin yetkiniz değil" diye konuştu.

Daha önceki toplantılarda aynı meclis üyesinin kendisini terör örgütüne mensup olmakla itham ettiğini ve iftirada bulunduğunu öne süren Seçer, "Benim yedi sülalemin de benim de terör örgütüne mensup olmaktan dolayı yargılandığım hiçbir dava olmamıştır. Ama herkes aynaya dönüp bir baksın, herkes kendini bir test etsin. Burada grubu bulunan sizin dışınızdaki siyasi partiler, siz ne kadar bu ülkenin sahibi iseniz, onlar da bu ülkenin sahibidir. Siz ne kadar bu ülkeyi seviyorsanız, o insanlar da ben de dahil bu ülkeyi seviyoruz. Siz ne kadar vatani görevinizi yaptıysanız, verginizi ödüyorsanız, askerliğinizi yaptıysanız, bu insanlar da bunu yapmıştır" açıklamasında bulundu. - MERSİN

Seçer'den kadın şoförlere: Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler
Seçer'den kadın şoförlere: Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler
Seçer'den kadın şoförlere: Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler

Togo Cumhuriyeti, Vahap Seçer, Mersin, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer'den kadın şoförlere: 'Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler' - Son Dakika


Son Dakika

Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak 18:08 Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü 17:06 Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

Son Dakika Haberleri
18:08 Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber: Ameliyat olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz
17:43 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı
17:42 Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi
17:38 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi
17:36 Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldürdü
17:20 Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
Zimmetine 4 milyon 858 bin lira geçiren icra müdür yardımcısına 26 yıl hapis cezası verildi Zimmetine 4 milyon 858 bin lira geçiren icra müdür yardımcısına 26 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 18:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Seçer'den kadın şoförlere: "Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement