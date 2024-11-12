Seçer: "İkinci 5 yıllık sürecimizde Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz"

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinlileri hafif raylı sistemle en kısa sürede tanıştıracaklarını belirterek, "Raylı sistemin kredisini bulduk, bir imza bekliyor. Yatırım programına alınırsa, bir kredi marifetiyle çok hızlı şekilde yapacağız. İkinci 5 yıllık görev sürecimizde, Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 16, birimlerden gelen 53 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 71 madde görüşüldü.

"Biz vatanımızı çok seviyoruz, onun için çok çalışıyoruz"

Seçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde O'nu saygı, sevgi, minnet ve özlemle andıklarını ifade ederek, "Ulu Önder'e minnetlerimi sunuyor, vasiyeti olarak kabul ettiğimiz daha çok çalışarak, Mersin'imize ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün çok veciz sözleri vardır ama bir siyasetçi olarak bir sözü beni çok etkiler; 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır.' O nedenle vatan sevgimizi test etmek isteyenlere, retorikle bize milliyetçilik dersi vermek isteyenlere de cevabım; biz vatanımızı çok seviyoruz, onun için çok çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz bu böyle devam edecek. Ulu Önder'in bize emanet ettiği vatanımızı çocuklarımıza çok daha yüksek mertebelerde bırakacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği ve halk sağlığı için örnek teşkil edecek projesini hatırlatan Seçer, belediyenin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerinin 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına ücretsiz olarak HPV aşısı uygulamaya başladıklarını dile getirerek, koşulları sağlayan ailelerin, belediyenin web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini aktardı.

"İlçe belediyeleri ile eş güdüm sağladığımız noktada Mersin çok daha temiz bir kent olacak"

Mersin'de en büyük problemlerden bir tanesinin çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Seçer, "Açıklardan geçen ya da demirleyen gemiler deniz kirliliğine neden oluyor gibi görünse de deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal kaynaklı. Bu konuda ilçe belediye başkanlarımızdan bazı taleplerimiz var. 15 metre ve üzeri caddeler Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında ama ara sokaklar, sahiller, hangi ilçe sınırlarındaysa ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Çevre Bakanlığının bu konudaki talimatlarını zaman zaman arkadaşlarımız tekrar hatırlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Deniz kirliliğine neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması ve önlenmesi için yeni bir sistem kurduklarını söyleyen Seçer, Çevre Bakanlığından deniz denetimi yetkisi alan 2 belediyeden biri olduklarını söyledi. Seçer, "Yakın tarihte de talebimiz üzerine koordinatlarımız genişletildi. Yaklaşık olarak 90 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla Kula köyünden Çeşmeli'ye kadar bütün bu bölümü kapsayan dijital kameralar vasıtayla artık gemi denetimlerini dijital ortamda yapıyoruz. Bunun da semeresini çok kısa bir zamanda görmeye başlayacağız. Denetimlerimiz daha rahat ve efektif oluyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İlçe belediyeleri ile çevre temizliği konusunda bir konsensüs, eş güdüm sağladığımız noktada Mersin çok daha temiz bir kent olacak" şeklinde konuştu.

Metro projesinin süreciyle ilgili yapılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulunan Seçer, projenin hayata geçmesi için uzun süredir mücadele verdiklerini vurguladı. Seçer, "Biz metrodan vazgeçmedik. Geçmiş dönemde temel attık, fakat iş parayla ilgili konulara geldiği zaman yine geçmiş dönem meclisinde bütün kapılar suratımıza kapandı. Birçok sorunu aştık fakat bürokrasiyi aşamadık "dedi.

"530 milyon Euro'luk proje, 850 milyon Euro'ya çıktı"

Metro projesiyle ilgili Ağustos Ayı Meclis Toplantısında idareye verilen borçlanma yetkisine dair bir dönüş yapılmadığının altını çizen Seçer, projenin ilk sunulduğu günden bugüne gelene kadar maliyetinin arttığını da sözlerine ekleyerek, "530 milyon Euro'luk proje, 850 milyon Euro'ya çıktı. Hat uzadığı ya da proje değiştiği için maliyet artmadı, ekonomik nedenlerden dolayı arttı. Sadece TL değil döviz bazında da bir değer kaybı olması, işimizi güçleştiriyor" diye konuştu.

Projeyi yapmak istedikleri tarihlerde gerekli onayları alamadıklarını ve artan maliyetlerden dolayı planlanan bütçenin çok arttığını vurgulayan Seçer, "Hiç olmazsa hafif raylı sisteme başlayalım düşüncesi ile bu planımızı 2025 programına da aldık. Onayladığı anda biz yaklaşık olarak 120 milyon TL maliyet gördüğümüz Eski Otogar-Şehir Hastanesi-Yeni Otogar hattına hemen başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İkinci 5 yıllık sürecimizde Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz"

Seçer, projelerin kolay olmadığını ancak mali onayın verilmesi durumunda Mersinlileri hafif raylı sistemle en kısa sürede tanıştıracaklarını belirterek, "'Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatıyoruz' dedik. İstanbul bu işe bir asır önce başlamış, 200 kilometre raylı sisteme sahip bir kent. Kolay değil fakat hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz hafif raylı sistemin kredisini bulduk, bir imza bekliyor. Yatırım programına alınırsa, bir kredi marifetiyle çok hızlı şekilde yapacağız. İkinci 5 yıllık görev sürecimizde, Mersinlileri raylı sisteme bindireceğiz" sözlerine yer verdi. - MERSİN