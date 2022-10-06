Seçer: "İş insanlarına gönlümüz de açık kapımız da"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş insanlarına seslenerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun, eğer bir engelleme, bir geciktirme olayıyla karşılaşırsanız, başkanınız Taş Binadadır. Bizim size gönlümüz de açık kapımız da açık" dedi.

Seçer, katıldığı bir ödül gecesinde, Mersin ekonomisine yön veren iş insanlarına ödüller takdim edeceklerinden söz ederek, "Bizim için önemli olan Mersin'e ekonomi, sanat, kültür dünyasından değer katan insan sayısını artırmak. Bu durum bana daha fazla mutluluk, daha fazla şevk ve daha fazla azim veriyor. Çünkü ben bu kentin belediye başkanıyım. Herkesin güvencesiyim, abisiyim, kardeşiyim ve herkese hizmet götürmekle mükellefim" diye konuştu.

Seçer, siyaseti siyasi platformlarda zaten konuştuklarını ifade ederken, Mersin ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik, bunlar retorikte kulağa çok hoş gelen şeyler ama hayatın gerçeğinde farklı şeyler oluyor. Biz kenti idare edenler; bütün çirkinliklerle, güzelliklerle, mutluluklarla, acılarla boğuşup, olumsuzlukları olumluya çevirme gayreti içerisindeyiz. Siyasi platformlarda zaten gerekli yerlere gerekli mesajları verecek yürekte ve birikimdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Mersin, gerek kent gerekse de ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan bir şehir"

Başkan Seçer, Mersin'in değerli bir ekonomisi olduğundan söz ederken, "Mersin Belediyesinin durumu çok iyi. Çünkü çalışıyorsunuz. Ürün geliyor, dünyanın her tarafından ithalat yapılıyor, gümrük vergisi ödeniyor. Yurt dışına ihraç malları gidiyor, gümrüğe tabiyse gümrük vergisi ödeniyor. Birinci sırada gümrük vergileri geliyor. İşletmelerimizin, sanayinin, ticaretin kentimize sağladığı katkı da çok önemli bir yer tutuyor. Bu söylediklerim, Mersin'in ekonomik konjonktürünün aslında bir tespiti. Burası ticaret kentidir. Mersin limanla kurulmuş bir kent, limanla büyümüş bir kent. Bu liman herkesin. 2005'te özelleştirilmiş ama halkın limanı. Demek ki biz dünyanın her tarafına giden ya da gelen vergilerden önemli bir kaynak sağlıyorsak, mutlaka ana konteyner limanını tabi, tahliye, ihraç, ithal, transit, bütün dökme konteyner yüklerin Mersin'den işlem görmesi için, bu yatırımın gerçekleşmesi için avazımızın çıktığı kadar bağırma zorunluluğumuz vardır. Bunu siyasetçilerden de talep etme zorunluluğumuz var" şeklinde konuştu.

"Kentimiz maalesef, merkezi bütçeden hak ettiği kadar yararlanamıyor"

Mersin'in çok vergi ödediğini ancak yatırım konusunda 23-24. sırada yer aldığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Mersin'in yatırım konusunda daha yukarılara çıkması için 13 milletvekili var. Onlar Ankara'da, yerel siyasetçiler ise burada vazifesini yapmak zorundadır. Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya gibi şehirler, parlamentoda bütün siyasi partileri temsil eden milletvekillerinin işbirliği yapması sonucu büyüdü."

Ödül alacak kişileri de kutlayan Başkan Seçer, "Mersin ekonomisine katkı sunan tüm iş insanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun yeter ki makul, kamu ve Mersin yararına olsun, eğer bir engelleme, bir geciktirme olayıyla karşılaşırsanız, başkanınız Taş Binadadır. Ne kadar belediye ve belediye başkanıyla iletişim, o kadar kentimize, sokağımıza, caddemize katkı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bizim size gönlümüz de açık, kapımız da açık. Yeter ki Türkiye'nin, kentin ve halkımızın yararı için gelin. İnşallah gelecek günlerimiz bugünlerden çok daha iyi olacak. Her zaman olduğu gibi yine huzur ve barış içerisinde olacağız. Provokasyonlara, tezgahlara, saldırılara karşı uyanık olacağız, gaflet ve delalet içerisinde olmayacağız" dedi.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından altın sponsorlara plaketlerini takdim etti. - MERSİN