"AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap - Son Dakika
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"AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap

01.08.2022 10:46

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim" şeklinde soran bir kullanıcıya, "Yapmam, ona göre oy ver" cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Aşktan siyasete kadar pek çok sorunun yöneltildiği Akşener, AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacakları konusuna da net bir tavırla açıklık getirdi.

AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPARLAR MI?

Takipçilerinden biri Akşener'e "AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim" sorusunu yöneltti. Hazırcevaplığı ile tanınan Akşener, bu soruya "Yapmam, ona göre oy ver" yanıtını verdi.

İşte o soru ve Akşener'in cevabı;

BAHÇELİ, AKŞENER'E "EVİNE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Akşener'e yöneltilen ittifak sorusu, 2 yıl önce MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'e yaptığı birlik ve beraberlik davetini akıllara getirdi. Bahçeli, "Sayın Akşener'in böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır" demişti. Bahçeli daha sonra çağrısını yineleyerek, "Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu daveti olumlu karşıladıklarını belirtip, "Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." sözlerini kullanmıştı.

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap - Son Dakika
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