Seçim öncesi yapılan anketlerde ittifak tercihleri! Cumhur İttifakı önde olmasına rağmen dikkat çeken ayrıntılar var - Son Dakika
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Seçim öncesi yapılan anketlerde ittifak tercihleri! Cumhur İttifakı önde olmasına rağmen dikkat çeken ayrıntılar var

15.04.2023 12:54

14 Mayıs'taki seçimler öncesinde Metropoll Araştırma Şirketi, vatandaşlara hangi ittifaka oy vereceklerini sordu. Yapılan anket sonucunda, Cumhur İttifakı'nın yüzde 45.8 ile önde olduğu görüldü. Ancak Millet İttifakı yüzde 36.4, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 13.9 gibi önemli bir oy oranına sahip. Diğer 2 ittifakın oyları birleştirildiğinde ise Cumhur İttifakı'nı geride bırakması dikkat çekti.

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan seçim anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İTTİFAKLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İttifakların oy gücüne yönelik yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan 9 puan önde olduğu ama muhalefetin oylarının toplamının daha fazla olduğu görüldü. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 45.8; Millet İttifakı yüzde 36.4; Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 13.9 olarak belirlendi.

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin araştırmada ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.9 çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 45.2 olarak belirlendi.

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