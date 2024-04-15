Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez toplanıyor. Yarın yapılacak toplantıda, İran- İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.
Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.
Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.
Son Dakika › Politika › Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları - Son Dakika
İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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