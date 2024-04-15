Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları - Son Dakika
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Politika

Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

15.04.2024 22:03  Güncelleme: 22:51
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez toplanıyor. Yarın yapılacak toplantıda, İran- İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

YEREL SEÇİM SONRASI İLK KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Seçim sonrası ilk kabine toplantısı! İşte masadaki konular

ANA GÜNDEM MADDESİ İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

SINIR ÖTESİ TERÖR OPERASYONLARI

Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.

Seçim sonrası ilk kabine toplantısı! İşte masadaki konular

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA OLACAK

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nihat Selvi: Emeklilere dair bir gündeminiz hiç olmayacak demi. 147 38 Yanıtla İlhami Koçsedir: Emekli konusu 4 yıl süre ile gündemde yok. Herkes bilmiş ola. 104 3 Mehmet Aydaz: Bitme noktasına geldiler,,, erim erim eriyecekler,, bu saatten sonra ne yapsalar boş , geçmiş ola gidiciler gidiciiiiiii 15 3
  • Bulent Cebeci: Artık 4 sene boyunca tüik in hesapladığı enflasyon dan 1 kuruş fazla zam vermez... 103 10 Yanıtla SnOW gRaiN: sonuçları ağır olacak 38 4
  • Rabia Türkalp: Öğretmen atamaları asla gündem olmuyo.. 35 16 Yanıtla Samet Aldemir: daha ne öğretmen ataması olacak ya her yıl 40 50 bin ogretmen atanıyor zaten önce mevcut öğretmenler bı emekli olsun yerine atarlar her öğretmenlik okuyan öğretmen olacak diye bı kaide yok kpss den 60 alanda öğretmen olmasın bı zahmet 32 30
  • Ömer Faruk Kurt: emeklilere dair bir gündem olmaz insallah reis 12 4 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Emekliler ile ilgili birşey beklemeyin 10 bine devam 12 1 Yanıtla
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