Seçim Sonuçları: Trump 177, Harris 99 Delege Kazandı

Politika

ABD'de başkanlık seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 177 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçiminde 40 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia ve Wyoming'de seçimi kazanarak, 177 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 99 delege sayısına ulaştı.

Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday başkanlık seçiminin galibi olacak. - WASHINGTON