Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı

Dünkü seçimlerde ne yapacağı en çok merak edilen partilerden biri de Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'ydi. Sığınmacılarla ilgili söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken Özdağ, sandıkların tamamına yakınının açıldığı Türkiye genelinde istediği sonuçları alamadı.
Konuyla ilgili yorumu merak edilen Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kendi adaylarını tercih etmeyen vatandaşlara trip atan Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeniöncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak. Türk Milleti'nin üzerindeki ekonomik, politik, demografik, sosyolojik yükü artıracak. Kontrolsüz göç ile ekonomik krizin derinleşmesi arasındaki köklü bağı Türk halkının görmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor demek ki... Ve daha fazla bedel ödememiz lazım" dedi.
Özdağ açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Evet, bir süre daha bu ülkede kalacaksın ancak asla kendini evinde hissetme. Vatandaşlık alsan da burası senin vatanın değil ve olmayacak. Ve aldığın vatandaşlık iptal edilecek. Çünkü biz, Zafer Partililer durmadan duraksamadan kontrolsüz göçün Türkiye'yi nereye sürüklediğini halka anlatmaya devam edeceğiz. Ve bir gün muhakkak Türk halkının büyük bir çoğunluğu ayağa kalkarak, 'Dönün artık evinize' diyecek. Tabii her seçim döneminde aranızdaki Türk vatandaşlarının sayısı arttığı için bizim işimizde daha zor olacak. Olsun, üstesinden geliriz. Evet, bu seçimlerde oylarımızı istediğimiz gibi bir patlamaya götüremedik. Ancak büyük ölçüde yerel seçim dinamiklerine rağmen muhafaza ettik. Artık tek başına iki seçim geçirmiş, 1 milyonun üstünde oyu konsolide etmiş bir Zafer Partisi var.
Ve Türkiye erken genel seçime yürürken biz eksiklerimizi hızla tamamlayarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zafer Partisi'ne oy veren bütün seçmenlere tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bir GÖÇMENİSTAN devretmemek için elinizden geleni yaptınız. Keza Zafer Partisi'nin bütün il ve ilçe başkan ve teşkilatlarına olağanüstü AZ imkanlar ile fedakarca çalıştığınız için teşekkür ediyorum. Ve Zafer Partisi'nin değerli adayları, eşitsiz şartlar altında başarı ile yürüttüğünüz kampanya için teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde vatanızı ve ailemizi kararlılık ile savunmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Politika › Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
Uşak'ta yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde seçimi önde tamamladı. Uşak Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Özkan Yalım'ın kazandığı belirtildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Millet İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?