2. seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Erdoğan'a Cumhur İttifakı üyesi partilerin lideri de eşlik etti.
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güner'in paylaşımda "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde" ifadesini kullandı.
Güner'in paylaşımı sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Güner, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Son Dakika › Politika › Seçim sonuçlarının ardından YRP'li isimden tartışma yaratan paylaşım! Tepkilerin ardından apar topar kaldırdı - Son Dakika