Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!

03.05.2022 20:01

MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette AK Parti yüzde 32,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,3 oy aldı. CHP yüzde 22,4 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 18,6 oy toplayarak kuruluşundan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. HDP ise yüzde 12,3 oy topladı.

MetroPOLL Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 26 ilde yapılan araştırmada toplam 2 bin 164 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA KALDI

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 32,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,3 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,4 oldu.

İYİ PARTİ'DE OY PATLAMASI

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 22,4 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 18,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41 oranında kaldı.

Seçim yaklaştı, anketler birer birer paylaşılıyor! İYİ Parti, kuruluşundan bu yana en yüksek seviyede

DEVA YÜZDE 2'Yİ AŞTI

HDP yüzde 12,3 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan ve 6'lı masanın ortağı olan DEVA Partisi yüzde 2 oy topladı. Gelecek Partisi listede yer almazken diğer partiler yüzde 1,5 oy topladı. Kararsızlar dağıtılmadan önce Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1.1'er, Gelecek ve Zafer de yüzde 0.5'er oy aldı.

YORUMLAR
500
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar! Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!

Araştırma, MetroPOLL, İYİ Parti, Nisan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor! - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Sivas'ta otomobil duvara tosladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 20:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement