Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı - Son Dakika
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Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı

Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı

17.05.2023 00:46

CHP'den seçilen ve partiden 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan sözler sarf etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı; Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı" ifadelerine yer verdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri'nin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin de bulunduğu ittifakın üyelerinden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

DAVUTOĞLU'NUN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde tartışma konusu olan maddeleri de tekrar gündeme getiren Özcan tweet'ini, Davutoğlu'nun eleştiriler üzerine kaldırdığı, partisinin grup toplantısı fotoğrafı üzerinden dile getirdi.

Özcan'ın tweet'i şöyle:

"Ben bu Davutoğlu'nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun.

* Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı.

*CHP'den oy aşırdı.

*Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı.

*İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı.

*Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı.

Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış."

Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
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Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı

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Son Dakika Politika Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı - Son Dakika
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