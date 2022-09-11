Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı

2023 seçimleri için Millet İttifakı cephesinde adaylık tartışmaları devam ediyor. 2018 seçimlerinde de adaylık için ismi geçen Abdullah Gül'de önümüzdeki seçimlerde muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, herkes gibi Gül'ün de aday olma hakkına sahip olduğunu söylemişti.

Abdüllatif Şener

''BİRİLERİNİN BİRİKTİĞİ SONUÇLARIN NİMETLERİNİ DEVŞİRMİŞ''

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener kendisine yöneltilen ''Abdullah Gül masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi'' sorusuna çok net yanıt verdi. Şener, ''Hiç mücadele etmemiş, hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya oturmuş, birilerinin biriktirdiği sonuçların nimetlerini devşirmiş çok sayıda isim vardır. Böyle isimlerin aday olmasını önümüzdeki zor süreçte tercih etmem'' açıklamasında bulundu.

''İSTERİM Kİ MÜCADELE EDEN BİRİ OLSUN''

Şener, ''İsterim ki risk alan, mücadele eden isimler olsun. Altılı masada bulunan isimlerin hepsinde bu vardır. Genel başkanımız yirmi dört saat koşturuyor. Meral hanım için aynı şeyi söyleyebilirim. Hiçbir mücadele etmemiş, bir mücadeleye girmemiş, bir riske girmemiş, bu tip isimlerin masaya koyulup hadi, bu ismi Cumhurbaşkanı yapalım denilmesinden öte mücadele etmiş insanları aramak lazım'' ifadelerini kullandı.