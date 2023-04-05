Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu bir vaatte daha bulundu: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim - Son Dakika
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Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu bir vaatte daha bulundu: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

05.04.2023 12:00

Önceki gün emeklilere yönelik bayram ikramiyesi vaadinde bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubaylar için yerine getirilmeyen tazminat sözünü de yerine getireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vatandaşlara yönelik çeşitli vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

EMEKLİLERİN ARDINDAN BİR SÖZ DE ASTSUBAYLARA

Önceki gün emeklilere söz veren Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de astsubayların görev tazminatlarını hak ettikleri oranda vereceğini ifade etti.

"SÖZLER VERDİLER ANCAK TUTMADILAR"

Twitter hesabından gece saatlerinde bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir.

"SİZLERE DE BAHARLAR GELECEK"

Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" dedi.

Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: Kahraman Astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

EMEKLİLERE SÖZ VERMİŞTİ

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından önceki gün paylaştığı video mesajda, "Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Unutmayın 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" demişti.

YORUMLAR (11)
  • mehmet yiğit: kendi belediyelerinde çalışan işcilerine zam yap da fazlasını verde görelim hadi. işcilere sorsak bırak zammı işten çıkarmayı bıraksınlar der Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
  • mehmet yiğit: bende bol keseden herkese şu şu şu derim.. koltuğa oturabilmek için al gülüm sana ne vereyim başka isteyen düşünce tarzı kaos getirir. Cevap Yaz 29 20 Yayından Kaldır
  • Mikail Şahin: BOL KESEDEN ATMAK KOLAY, KESE BOŞALINCA NE OLACAK. SİZİN ÜLKENİN GELECEĞİ HAKKINDA ZERRE KADAR BİLGİNİZ YOK. SADECE SEÇİMİ KAZANAYIM DÜŞÜNCESİ İLE HAREKET EDİLMEZ. REİS HALKIN GÜVENİNİ ALDI YOLA DEVAM.. Cevap Yaz 25 24 Yayından Kaldır
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