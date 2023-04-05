Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu bir vaatte daha bulundu: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vatandaşlara yönelik çeşitli vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

EMEKLİLERİN ARDINDAN BİR SÖZ DE ASTSUBAYLARA

Önceki gün emeklilere söz veren Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de astsubayların görev tazminatlarını hak ettikleri oranda vereceğini ifade etti.

"SÖZLER VERDİLER ANCAK TUTMADILAR"

Twitter hesabından gece saatlerinde bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir.

"SİZLERE DE BAHARLAR GELECEK"

Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" dedi.

EMEKLİLERE SÖZ VERMİŞTİ

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından önceki gün paylaştığı video mesajda, "Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Unutmayın 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" demişti.