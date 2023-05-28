Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından Davutoğlu'ndan ilk sözler: Sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti. Ülke genelinde yüzde 85'e yakın katılımın sağlandığı seçimler saat 08.-00'de başladı, 17.00'de bitti.

SEÇİMİ ERDOĞAN KAZANDI

Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar kısa sürede açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdi.

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Millet İttifakı seçimlerden mağlubiyetle ayrılırken ilk açıklamalar da gelmeye başladı. İttifakın paydaşlarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"SEÇİM SONUÇLARI HAYIRLI OLSUN"

Kapsamlı değerlendirmeyi sonuçlar kesinleştikten sonra yapacağını belirten Davutoğlu, paylaşımında şunları söyledi: "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım."