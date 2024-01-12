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Seçmen zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verecektir - Son Dakika
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Seçmen zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verecektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu açılış törenine katılarak, seçmenleri zamları yapanlara sarı kart göstererek iktidara bir mesaj vermeye çağırdı. Açılış töreninde Akhisar Belediyesi tarafından yapılan birçok proje hizmete açıldı. Özel, konuşmasında ayrıca emekli maaşlarının artırılması gerektiğini ve yerel seçimlerin iktidara uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

Seçmen zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verecektir
12.01.2024 - 20:58,
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Özel: "Seçmen zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verecektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu açılış törenine katıldı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçmen zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verecektir" dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan Cumartesi Pazarı, Seyitahmet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, Seyitahmet Mahallesi Mahalle Kreşi, Cumhuriyet Parkı Kahvaltı Salonu Aile Çay Bahçesi, Kayalıoğlu, Akselendi, Ballıca ve Süleymanlı Meydanları, 51 kapalı hayır yeri ve çok amaçlı salon, 43 yeni park, Karavan Parkı ile Çağlak ve Zeytin Kafenin açılışı Ulucami Mahallesi'nde yapılan Cumartesi Pazaryeri'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Kendini her zaman Akhisar'ın milletvekili olarak gördüğünü belirterek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün evimdeyim. Bundan 13 yıl önce ilk kez milletvekili olduğumda o günkü ilçe başkanı şimdiki milletvekilimiz Vehbi Bakırlıoğlu'nun yanında bir söz verdim. Akhisar'ın bir milletvekili yoktu. Özgür Özel artık Akhisar'ın milletvekilidir dedim. O günden bugüne hizmet ettiğimiz tüm partililerimiz bir hayale inandık hem bir milletvekili hem de bir belediye başkanı çıkardılar. İyi ki varsınız. Ne zaman Özgür Özel bir yere talip olsa Akhisarlılar hep arkasında durdu. Akhisar'da olmak benim için çok önemli bir gurur. Turgutlu'da Çetin Akın, Saruhanlı'da Zeki Bilgin, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Akhisar'da Besim Dutlulu hiçbirimizi utandırmadı, bizleri mahcup etmediler, gururlandırdılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Ben pazarcı bir dedenin torunuyum. Göçmen bir aileden geliyoruz, Göçmen Derneğinin Akhisar'da üyesiyim. Akhisar'da bu birliktelikten büyük bir onur duyuyoruz. Bundan 20 yıl önce bir emekli bir buçuk asgari ücret alıyordu. Üstüne alan çoktu ama en az alan asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin TL. Bir buçuk katı alınsa en az 25 bin TL olması lazım ama bugün emekli maaşı 7 bin 500 TL. Buradan Akhisar'dan, memleketimden bir kez daha mecliste bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu açlığa mahkum bırakan maaşı kabul etmiyoruz. Derhal artırılmalıdır. Emeklide olmayınca, esnafta olmaz, emeklide olmayınca işçide olmaz" diye konuştu.

Özel, AK Parti'nin daha önce pazartesi olarak duyurulan belediye başkan adayları tanıtım toplantısının pazar gününe alınmasını da eleştirdi. Özel, durumun siyasi saygısızlık olduğunu savundu.

"Sarı kart gösterin"

Yerel seçimlerin iktidara uyarı olması için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Özel şunları söyledi: "Önümüzde yerel seçimler var. Sayın Başkanımız 5 yıldır hizmet veriyor, babası da uzun yıllar Akhisar'a hizmet etti. Biz Akhisar'ı ötekileştirmeden yönetmeye devam edeceğiz. Bugün Akhisar'ın her köşesine aynı hizmet yapılıyor. Akhisar'ın AK Parti'lisi de MHP'lisi de önceki döneme göre hizmetin daha iyi yapıldığını, israfın olmadığını görüyorlar. O günden bugüne mazota yüzde 88, yumurtaya yüzde 55, makarnaya yüzde 95, ekmeğe yüzde 65 zam yapıldığını biliyorlar. Zamları yapana sarı kart göstererek iktidara bir mesaj verilecek hem de iyi yapılan işlere destek olacaktır. Manisa Büyükşehir iyi yönetilmiyor. Manisa'nın evladı, rantiyeci değil tıraşçı Ahmet'in oğlu civa gibi bir delikanlı Ferdi Zeyrek'i seçersek Akhisar'ın büyükşehirden yaşadığı sorunları da ortadan kaldırmış olacaksınız. Onlar için sizlerden destek istiyorum. Akhisarlılar çok güzel insanlar. Ülkesini, vatanını, yaşadığı yeri seven insanlarsınız. Akhisar'da sevginin, hizmetin, şefkatin, gelişmesinin, kalkınmanın sürmesine destek olmaya devam edin. Onları size sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Özel'in konuşmasının ardından kurdele kesimi ile toplu açılışlar gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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Akhisar, Manisa, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

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