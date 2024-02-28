Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez\'deki Seçim Ofisini Açtı

Politika

Yeni dönemde tekrar CHP'den aday gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez'deki seçim ofisini binlerce kişinin katılımıyla açtı. Davul-zurna ve meşalelerle karşılanan Yetişkin, "Biz seçim ofisi açacaktık, sizler mitinge dönüştürdünüz" diyerek, Ürkmez halkına teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ikinci seçim ofisini Ürkmez'de coşkulu bir kalabalıkla açtı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Volkan Gürboğa ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar'ın yanı sıra binlerce kişinin katıldığı açılışta, belediye meclis üyesi adayları da tek tek sahneye davet ederek tanıtıldı. Coşkulu bir kalabalığın hazır bulunduğu açılışta Yetişkin, davul-zurna ve meşalelerle karşılandı. Seçim ofisi açılışının binlerce kişinin katılımıyla mitinge dönüştüğünü belirten Yetişkin, katılan binlerce kişiye teşekkür etti.

Açılışta konuşan Yetişkin, "Seferihisar halkı tam 15 yıldır, aralıksız 'Cumhuriyet Halk Partisi' diyor; 15 yıldır 'Atatürk'ün partisi' diyor, 'laiklik' diyor, 'demokrasi' diyor. Esas ne diyor biliyor musunuz? 'Hizmet' diyor. 'Kapısını çaldığımızda bizi dinleyen, bizim dilimizden anlayan bir yönetim istiyoruz' diyor ve istediğini de Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede buluyor" dedi.

5 yıl boyunca Ürkmez'e yaptığı hizmetleri anlatan Yetişkin, "Bunu en iyi Ürkmez halkı bilir. Yıllarca herkes '30 kilometre ötede belediye mi olur?' dedi. 'Doğru olmaz' dedik. Belediyeyi ayağınıza getirdik. Neredeyse her hafta burada Ürkmezli hemşerilerimle buluştum, sorunlarını dinledim, derman olmaya çalıştım. 5 yıl boyunca Ürkmezli istedi biz yaptık. Belediye Hizmet Binası, halk market, evde sosyal destek gibi bir çok faaliyetimizi Ürkmezliler ile buluşturduk. 2019'dan beri tam 30 bin metrekarelik yol yenileme çalışması yaptık" diye konuştu.

Yetişkin, Ürkmezlilere bir de düğün salonu müjdesi verdi:

"Buradan bir de müjde vermek istiyorum; Ürkmez Açık ve Kapalı Düğün Salonunun yapımına başladık. Bu yaz itibari ile kullanıma açıyoruz. Ürkmezli çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz 5 yıl daha Ürkmez için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Ürkmez diyeceğiz." - İZMİR