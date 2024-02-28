Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez\'deki Seçim Ofisini Açtı

Yeni dönemde tekrar CHP'den aday gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez'deki seçim ofisini binlerce kişinin katılımıyla açtı. Davul-zurna ve meşalelerle karşılanan Yetişkin, "Biz seçim ofisi açacaktık, sizler mitinge dönüştürdünüz" diyerek, Ürkmez halkına teşekkür etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ikinci seçim ofisini Ürkmez'de coşkulu bir kalabalıkla açtı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Volkan Gürboğa ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar'ın yanı sıra binlerce kişinin katıldığı açılışta, belediye meclis üyesi adayları da tek tek sahneye davet ederek tanıtıldı. Coşkulu bir kalabalığın hazır bulunduğu açılışta Yetişkin, davul-zurna ve meşalelerle karşılandı. Seçim ofisi açılışının binlerce kişinin katılımıyla mitinge dönüştüğünü belirten Yetişkin, katılan binlerce kişiye teşekkür etti.
Açılışta konuşan Yetişkin, "Seferihisar halkı tam 15 yıldır, aralıksız 'Cumhuriyet Halk Partisi' diyor; 15 yıldır 'Atatürk'ün partisi' diyor, 'laiklik' diyor, 'demokrasi' diyor. Esas ne diyor biliyor musunuz? 'Hizmet' diyor. 'Kapısını çaldığımızda bizi dinleyen, bizim dilimizden anlayan bir yönetim istiyoruz' diyor ve istediğini de Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede buluyor" dedi.
5 yıl boyunca Ürkmez'e yaptığı hizmetleri anlatan Yetişkin, "Bunu en iyi Ürkmez halkı bilir. Yıllarca herkes '30 kilometre ötede belediye mi olur?' dedi. 'Doğru olmaz' dedik. Belediyeyi ayağınıza getirdik. Neredeyse her hafta burada Ürkmezli hemşerilerimle buluştum, sorunlarını dinledim, derman olmaya çalıştım. 5 yıl boyunca Ürkmezli istedi biz yaptık. Belediye Hizmet Binası, halk market, evde sosyal destek gibi bir çok faaliyetimizi Ürkmezliler ile buluşturduk. 2019'dan beri tam 30 bin metrekarelik yol yenileme çalışması yaptık" diye konuştu.
Yetişkin, Ürkmezlilere bir de düğün salonu müjdesi verdi:
"Buradan bir de müjde vermek istiyorum; Ürkmez Açık ve Kapalı Düğün Salonunun yapımına başladık. Bu yaz itibari ile kullanıma açıyoruz. Ürkmezli çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz 5 yıl daha Ürkmez için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Ürkmez diyeceğiz." - İZMİR
Son Dakika › Politika › Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez'deki Seçim Ofisini Açtı - Son Dakika
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan ihanet videolarına bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşı araba kullandığı sırada telefonunu kurcalayan genç, tesadüfen ihanete uğradığını öğrenip o anları da cep telefonu ile kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?