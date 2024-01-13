Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, terör destekçilerinin vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen acı haberin ardından, terör destekçisi ve sempatizanı olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulundu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, alçak saldırının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar veremeyeceğini belirterek, teröre destek veren kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Deveci, acılı ailelere başsağlığı dileyerek, "Gözyaşımızın aktığı, ciğerlerimizin yandığı, dayanacak gücümüzün ve sabrımızın kalmadığı acı haberler aldık. Dün akşam Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde görev yapan 9 vatan evladımız hain bir pusu sonucu şehadet şerbetini içmiştir. Bu vatan toprakları uğruna gözlerini kırpmadan canlarını siper eden şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Alçak PKK'lı teröristlerin namussuzca yaptıkları saldırılar biliyoruz ki Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar veremez. Biz Türk milleti olarak bir ölür bin diriliriz. Bu hain saldırının hesabının devletimiz tarafından misliyle sorulacağından zerre şüphemiz yoktur. Buradan tüm şehit ve gazi ailelerim adına talebimiz şudur ki; alçak terör örgütü destekçisi olan başta TBMM uzantılı malum parti olmak üzere TV kanallarında, sosyal medyadaki tüm destekçilerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Terör olayına karışmış kim var ise idam cezasına çarptırılması, destekçisi olan ve sempatizanı olan kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması talebimizdir. Sanmasınlar bize yaptıkları bu hain saldırılarla korkacak bir milletiz. Kan akıtmayı sevmeyiz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını kesmeye her zaman hazırız. Kinimiz diri, başımız dik. Var olduğumuz sürece hesap sormak için nefes alacağız ant olsun. Yarınlarımız var olsun diye yarınlarından vazgeçenlerin değerli emanetleri sonsuza kadar başımızın tacıdır, ölene kadar sahip çıkacağız. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, operasyonda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. - SİVAS