Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu'nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Lütfü Türkkan, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Şehit ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti - Son Dakika

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