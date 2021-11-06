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Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi - Son Dakika

Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi

06.11.2021 09:19

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfrü kabul etti. Meral Akşener dahil olmak üzere tüm kadınlardan ve diğer herkesten özür diledi. Türkkan, yaptığı ilk açıklamasında olayı "provokasyon" olarak değerlendirmişti.

İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti.

ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER SARF ETTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak küfür etti.

KÜFRÜ İNKAR ETMİŞTİ

Gümren'e yapılan bu davranışa tüm taraflardan sert tepki gelince Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfretti' diye yayınlamışsınız." demişti.

Küfrettiğini kabul eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınından özür diledi

ETTİĞİ KÜFRÜ KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra gece yarısı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, küfrettiğini kabul ederek herkesten özür diledi. Türkkan özür videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden, burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla bir heyecan, doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum."

Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi

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Son Dakika Politika Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi - Son Dakika
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