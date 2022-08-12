Başkan Fadıloğlu'dan, Bakan Kurum'a Kentsel Dönüşüm Brifingi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde düzenlenen programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a brifing verdi. Başkan Fadıloğlu, Bakan Kurum ile birlikte proje alanında incelemede bulundu.

Çeşitli toplantılara katılmak, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde görmek amacıyla Gaziantep'te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yürütülen İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, M. Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı EyupÖzkeçeci, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları İl Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, MRFGroupYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve beraberindeki protokol üyelerine İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı devam eden Zeugma Konutları 1 ve Zeugma Konutları 2 projelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, daha sonra programa katılanlara örnek daireyi gezdirdi. Programın son aşamasında ise yapımı devam eden binalar incelendi.

Zeugma Konutları 1 Projesi'nde, 11 bloktan oluşan ve brüt 150 metrekare büyüklüğünde 346 adet 2,5+1 daire, 2bloktan oluşan ve brüt 170 metrekare büyüklüğünde 63 adet 3,5+1 daire, 67 dükkan bulunduğu bilgisini aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Zeugma Konutları 2 projesinde 9 bloktan oluşan ve brüt 150 metrekare büyüklüğünde 287 adet 2,5+1 daire, 57 dükkan bulunduğu bilgisini paylaştı.

Proje çerçevesinde binlerce kişinin ikamet edeceği yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını kaydeden projenin şu anda 1. ve 2. etabının yapım çalışmalarının sürdüğünü, 3. ve 4. etap çalışmalarının da önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi.

Projenin kendi ekip arkadaşları tarafından hazırlandığını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projede yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını maksimum düzeyde planladıklarını vurguladı.

Program, çekilen fotoğrafın ardından sona erdi. - GAZİANTEP