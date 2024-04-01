Şehitkamil Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Umut Yılmaz kazandı
Yılmaz, "Sürekli AK Parti ile yarışmaktan yorulurduk"
GAZİANTEP - Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi büyük ölçüde tamamlanırken, Şehitkamil Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin belediye başkan adayı Umut Yılmaz kazandı.
Türkiye 2024 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimine gitti. Sandıkların büyük bir kısmı açıklanırken Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığını CHP Belediye Başkan Adayı Umut Yılmaz yarışı önde götürdüğünü açıkladı.
"Bu seçim esasında birçok şeye ders olmalı"
Sandıkların yüzde 70'inin açıklandığını söyleyen ve kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Umut Yılmaz, siyasetçilerin bu sonuçtan ders çıkarması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Şu an sadece boş bir odaya geçip ağlamak istiyorum. Bu seçim esasında birçok şeye ders olmalı. Siyasetçilerin burada ders çıkarması lazım. Sürekli AK Parti ile yarışmaktan yorulurduk. Gücümüz yetmezdi. Hem iktidarda hem yerelde iktidar gücü biz bu güçle savaşmaktan zorlanırdık ve bu örneği bize Gaziantep'te yaşattılar. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Şehitkamil 20 yıl geri kaldı. Ben mahalleleri gezeceğim hizmet yapacağım. Tüm müdürlerim mahallelerde olacak ve bana rapor getirecek. Biz halk belediyeciliği yapacağız. Asla insanlara mahcup olmayacağız" diye konuştu.
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Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimleri önde tamamladı. DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 702 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.