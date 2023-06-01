Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararını anlattı - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararını anlattı

01.06.2023 14:20

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde verdiği söyleşide, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararına giden süreci anlattı. Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu belirttiğini ancak hukuki durumu nedeniyle adaylığı değerlendirilmediğini söyledi. HDP Sözcüsü Ebru Günay ise Demirtaş'ın kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi olduğunu belirtti ve konunun tartışmalarının devam ettiğini söyledi.

HDP'nin Edirne'de tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Demirtaş, bugün yayınlanan cezaevinde verdiği söyleşisinde ise HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararına giden süreci anlattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA HAZIR OLDUĞUMU BELİRTTİM"

Demirtaş, "Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk." dedi.

"HUKUKİ DURUMU NEDENİYLE ADAYLIĞI DEĞERLENDİRİLMEDİ"

Demirtaş'ın bu açıklamaları siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırırken bugün bir basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Günay, "Bu konu ve bu konu üzerinden yapıla spekülatif söylemlere Demirtaş'ın kendisi gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi." dedi.

"KENDİSİNİN BİR KADIN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖNERİSİ VARDI"

Günay açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir. Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hâlâ devam ediyor. Bu konuda bir diyalog sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli. Kaldı ki ben toplantının başında da ifade ettim biz bir bütün olarak halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz. Ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans sürecimizle birlikte devam edeceğiz."

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararını anlattı - Son Dakika


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