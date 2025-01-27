Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

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2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı paylaşıldı.

27.01.2025 13:26  Güncelleme: 13:44
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2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde bulunan HDP eski eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'nın Köln kentinde Şubat 2024'te kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu bir web sitesi için yazı kaleme aldı. "Haydi meydana" başlıklı yazı ile beraber Demirtaş'ın son halini veren bir fotoğraf da paylaşıldı.

İşte Demirtaş'ın paylaşılan son fotoğrafı:

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLU?

2016 yılında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 HDP milletvekili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gibi iddialarla gözaltına alındı. Demirtaş, daha sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2017 senesinde ise Doğubayazıt 2.Asliye Mahkemesi tarafından 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum, organlarını aşağılamak suçundan' 5 ay hapis cezası daha aldı. 2018 yılında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tarafından yapılan Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan ötürü görülen duruşmada'Terör örgütü propagandası' yapmak suçuyla 4 yıl 8 ay daha ceza aldı. Daha sonra ana davada tahliye kararı çıksa da başka davalardan dolayı tahliye edilmedi.

Son olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen; 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş\'ın son hali paylaşıldı

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • İbrahim Demir:
    LİDER¦? 77 263 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    kıral o 60 279 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    Ben son halini göremedim musallada görmek dileğiyle 229 72 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bu adam ne dediyse bugüne kadar hepsi gerçek oldu rahmetli levent kırca gibi adam gibi adam sayın Selahattin Demirtaş inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavusursun 60 207 Yanıtla
  • osman şahin:
    GERÇEK LİDER GERÇEK DEVLET ADAMI REHİN TULUYOR 43 215 Yanıtla
  • Gakko 23:
    terörist 192 54 Yanıtla
  • Apple User:
    harbi siyasetçi konuşmasını iyi bilen insan akp çöküşe gider diye ceza evine attılar 52 170 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    the terrorist 155 37 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ne ekersen onu biçersin 90 27 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    dublör lan bu 65 22 Yanıtla
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