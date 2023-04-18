Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken seçim yorumu: İlk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar, engerekler ve çıyanlardır", "Bunlar katil, bunlar terörist" sözleri hatırlatılan Demirtaş, "Beni zerrece üzmüyor, gülüp geçiyorum. Sandıkta halk, herkesin notunu verince ne olduğunu göreceğiz. O sözler Kürtlerde daha fazla kenetlenmeye yol açar, başka da bir etki yaratmaz" dedi.

"MUHARREM HOCA ÇOK AYIP EDİYOR"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin HDP'yle ilgili " PKK'lılarla anlaşma yapmam" şeklindeki sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Demirtaş, "Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadesini kullandı.

"UZUN VADELİ BİR DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM PROGRAMINA İHTİYAÇ VAR"

Seçim tahmini konusundaki soruya "Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır" diye yanıt veren Demirtaş, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamalara şöyle devam etti: "Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında, uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı, öyle üç beş günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek sonrasında yapacak çok iş var."