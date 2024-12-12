Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı - Son Dakika
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Politika

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.

12.12.2024 09:53  Güncelleme: 10:21
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşini desteklemek için X hesabı açmıştı.

O dönem CHP, CHP Kadın Kolları ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Selvi Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun süredir tweet paylaşımı yapmayan Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takip etmeyi bıraktı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olurken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Selvi Kılıçdaroğlu 5 Mayıs 1952 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. Lise yıllarında 1974 yılında Kemal Kılıçdaroğlu evlendi. Evliliği sebebiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu kendi isteğiyle yarıda bıraktı. Kılıçdaroğlu çiftinin 3 çocuğu bulunuyor.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP\'yi takipten çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fahri Sağgül:
    Çıkar meselesi çıkarın bittiği yerde kimse durmuyor 17 3 Yanıtla
  • Ramo:
    isabet olmuş 11 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Çok da şeyimizde,sen kim oluyorsun seni CHP'nin sayesinde tanındın biraz,14 Mayıs'ta bu düdük kocan cumhurbaşkanlığına aday olmasaydı,biz CHP'liler olarak da aday olmasını istemedik, ama kendi menfaatleriniz için aday oldu.Bu halkın sıkıntılarınız bir kısmıda size ait Selvi. 8 4 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    först leydi olamadı, mutfaktaki ev hanımı pozları da işe yaramadı 7 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Nereden bilebilirim, CHP'nin sonsuza dek benim partim olarak kalacağını? Gazi Mustafa Kemal Atatürk 0 1 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    Ne kadar onemli bi haber bunun ne haber değeri varki 1 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    Ataşehir'de ki daireler yedi sulalerine yeter 0 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Mahallemizin muhtarıda beni takipten çıktı, haber değeri!!! 1 0 Yanıtla
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