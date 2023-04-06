Kısa süre önce sosyal medyaya giriş yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı.
Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçilerine sunan Kılıçdaroğlu, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" dedi.
Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan çok sayıda kullanıcı, sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Selvi Kılıçdaroğlu eski fotoğraf arşivini açtı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler tanıyamadı - Son Dakika