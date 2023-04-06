Selvi Kılıçdaroğlu eski fotoğraf arşivini açtı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler tanıyamadı - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu eski fotoğraf arşivini açtı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler tanıyamadı

06.04.2023 10:36

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gece yarısı ailece çekildikleri eski bir fotoğrafı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" mesajıyla paylaştığı fotoğraf büyük beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini belirtti.

Kısa süre önce sosyal medyaya giriş yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı.

"ESKİ FOTOĞRAFLARIMIZI KARIŞTIRMAYI SEVİYORUM"

Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçilerine sunan Kılıçdaroğlu, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren paylaşım! Fotoğrafa bakanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyamadı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan çok sayıda kullanıcı, sakallı ve uzun saçlı haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımakta güçlük çektiklerini ifade etti.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu eski fotoğraf arşivini açtı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler tanıyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu eski fotoğraf arşivini açtı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu görenler tanıyamadı - Son Dakika
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