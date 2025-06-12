Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Haberin Videosunu İzleyin
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12.06.2025 13:18  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Haber Videosu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1030 civarında işçiyi işten çıkaracaklarını belirterek sürecin sorumlusu olarak sendikayı gösterdi. Tugay "Geçmiş dönemde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarının tamamını işten çıkaracağız. Hiçbiri belediyede çalışmayacak. Halkımız bunu benden istiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, "Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımız ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz. Eğer Belediye İş Sendikası, belediye ve halkı düşünmeden kendi ekmeklerini kazandığı bu kurumu düşünmeden ısrarla anlayışsız noktada olursa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu sendikadır. Biz değiliz. Sendika belli çalışanların yüksek maaş almasına devam ettirmek için bir grup çalışanı feda ettiriyor" dedi.

Cemil Tugay, özetle şunları söyledi: "Şu anda 34 bin 218 toplam çalına sahip. Çalışan arkadaşlarımızı yaklaşık 28 bini işçi, yaklaşık 6 bini memur. Ne zaman personel maliyetinden bahsetsek bize başka illerden bahseden arkadaşlarımız var. Göreve geldiğimden beri tüm yönetim kadrosu ile birlikte yoğun çaba gösterdiğimiz konu tasarruf konusu. Gereksiz ve lüks harcamalarla ilgili uzun zamandır sıkı tedbirler aldık. Özellikle Ocak başından beri vergi ve SGK kesintilerinden beri hakikatten temel hizmetleri ve sosyal yardımları kısmayarak diğer her türlü şeyden tasarruf ederek çalışmaya devam diyoruz. Bu bir eleştiri konusu olabilir ancak; Temmuz ayında hazineden ve iller bankasından gelen gelirimiz 3 milyar 800 milyonluk bir kalemdi. Temmuz ayında ödeyeceğimiz maaşlar 3,5 milyar TL. 850 milyonu da memurlara ve kadrolu işçilere verilecek. Bütçe en çıplak hali ile bu.

"HALKA HİZMET ETMEYE ÇALIŞAN KAMU TARAFIYIZ"

Sendika ile olan anlaşmazlık döneminde 'birbirimiz ile çekişme halindeyiz, bu işin kazanını-kaybedeni var' gibi tartışmalar var. Bazı insanlar bana kazandığımı söylediler ancak ben böyle görmüyorum. Hepimiz aynı taraftayız . Hepimiz halka hizmet etmeye çalışan kamu tarafıyız. Sendikalar da kendi görevlerini yapmaya çalıştılar. Çalışanların haklarını kendi gördükleri pencereden savunmaya çalıştılar. Yapılan bazı yorumlar gerçekten beni üzdü. Çalışanlarımızın haklarını ellerinden almak için yola çıkmış bir belediye başkanı değilim. Onların haklarına sonsuz saygım var. Bu anlaşmazlık döneminin bir kamu çalışanı düşmanlığına dönüşmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Hepimizin arkadaşlarımızın çalışmasına ihtiyacımız var.

Bizim iki ayrı sendikamız var farklı şirketlerimizde. Geçen dönem anlaşamadığımız neden talep edilen ücretlerin düşük olması değil. Belediye İş ile seçimden 5 gün önce benden önceki başkan tarafından yapılmış olan günün gerçeklerinin çok üstünde artışları öngören sözleşme oldu. Oradaki artışı biz de istiyoruz dediler. Söylemlerinde yaygın olarak eşit işe eşit ücret söylemi vardı. Bunun nedeni diğer sendikaya bağlı olan çalışanların yüksek ücret almasıydı. Biz 6 ayıdır sürecin bu noktaya gitmemesi için yoğun çaba gösterdik. Genel İş Sendikası yöneticilerine bu rakama imza atamayacağımızı atarsak yükün altından kalkamayacağımızı anlatmaya çalıştık. Bu esnada sendika temsilcilerini hem İzmir şube yöneticileri hem de genel başkanına ayrı ayrı gittik. Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını hem de diğer sendika temsilcileri bunu istediği için bizi anlaşmazlığa götürüyor dedik. Siz bu durumu anlamak zorundasınız dedik. Ancak ne İzmir şube yöneticileri ne genel başkanlarından olumlu cevap alamadık. Hukuk yolu ile hakkımız aradık dava devam ediyor.

1030 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Bizden önce imzalanmış olan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık. Ancak bu tür konularda mahkemeler müdahil olmuyor. Bu nedenle beklediğimiz sonucu alacağımıza umuyorum. Bu durumu düzeltmezseniz üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağız dedik sendika temsilcilerine. Şu ana kadar olumlu dönüş yapan olmadı. İlgili iş yasasından aldığımız mevzuat hakkı ile yasal hakkımız kullandık. 1 ay öncesinden bildirimde bulunduk, şirket yönetim kurulları kararlar aldı. Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımız ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.

"İŞTEN ÇIKARILACAK ARKADAŞLARIMIZIN SORUMLUSU SENDİKADIR"

Eğer Belediye İş Sendikası, belediye ve halkı düşünmeden kendi ekmeklerini kazandığı bu kurumu düşünmeden ısrarla anlayışsız noktada olursa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu sendikadır. Biz değiliz. Sendika belli çalışanların yüksek maaş almasına devam ettirmek için bir grup çalışanı feda ettiriyor. Arkadaşlar işlerine devam etsin istiyorlarsa anormal ücret artışını durdurmaları ve sorumlu tutum içine girmeleri gerekiyor. Bunu yapmazlarsa onların yüzünden bazı çalışanlarımız işlerini kaybetmek zorunda kalacaklar. Çaresiz kaldığımız için bazı çalışanlarımızın işine son vermek zorunda kalacağız.

"SENDİKA SORUMLULUĞU ALMAK ZORUNDA"

Belediye İş'e bağlı kurumlarda düşük maaşlar şu an 80 bin TL civarında. Eylül ayından itibaren 130 binli rakamlara erişecek. İşveren maliyeti şu an 140 bin iken zamdan sora 185 bin civarı rakamlara gelecek. Bunu kurum olarak kaldırabilmemiz mümkün değil. Ben ve arkadaşlarımız büyük üzüntüler yaşayarak bu süreci yaşıyoruz. Ancak sendika sorumluluğu almak zorunda.

Dün Belediye İş Sendikası başkanı 'önce bankamatikleri işten çıkarsın' demiş. Benim bildiğim belediyede bankamatik yok. Benim bilmediğim biri varsa belirtsin hemen bugün çıkarayım. Böyle anlamsız iftira, nitelikli suçlama olmaz. Böyle sorumluluktan kurtulamazlar. Diğer işçi arkadaşları mağdur ederek Türkiye'de alınmayan maaşları alıp kimseyi mağdur edemezler. Seçimden 5 gün önce yapılmış sorumsuzluğun sonucudur.

"HALK KOMİTESİ KURACAĞIZ"

Belediye başkanı bundan sonra kimsenin alımına karışmayacak. Bölümün sorumlusu olan arkadaşlarımız ve onlara eşlik edecek komisyonun değerlendirmesi ile alınacak. Arka planda bu süreci denetleyecek bir halk komitesi kuracağım. Kamuda deneyimi olan, insan kaynakları deneyimi olan bir havuz oluşturacağız ve halkımıza ilan edeceğiz. Orada tamamen kura ile seçeceğimiz bir kurul İzBB'nin istihdam kurulunu verdiği kararı denetleyecek ve bana raporlayacak. Herhangi bir yerde yanlış görüldüğünde ben müdahale edeceğim. Bundan sonra böyle bir dönemi başlatıyoruz. Bunun örnek olmasını diliyorum. Başka türlü bu yanlışlardan kurtulamayacağız. Bundan sonra yapılan her harcama halk ile paylaşılacak.

"SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARININ TAMAMI İŞTEN ÇIKARILACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan özellikle geçen dönemde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarını tamamını işten çıkaracağız. Hiçbiri belediyede çalışmayacak. Halkımız bunu benden istiyor."

Cemil Tugay, Politika, Sendika, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Turgut ÖZMÜŞ:
    Başkan çok doğru, 133 29 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Niye kaç senedir cıkarmadınız birde sendika yakınları demek ki işe alınmış bin kişi birde dedigininizi yapmadimı diye 43 87 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Başkan hepsini çıkar sıfırdan asgari ücretle çalışacak çok adam var sen yeterki iste sendika yıda sokma Adam yeni fabrika kurdu 40/45 net maaşla işçi aldı eğer sendikayı fabrikaya sokarsanız dedi hemen Mısır'a taşırım kimsenin gözünün yaşına bakmam dedi herkez süt dökmüş kediye döndü hemde adam Alman 94 16 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bunları kim işe aldı işe alırken nerdeydin 58 36 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Sana söz herşey çok güzel olacak aramızda kalsın kazanıyoruz ama 5 yıl daha sabret,olsun turşu kapağı olsun oyum kapağa zaten. 50 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:50:39. #7.12#
SON DAKİKA: Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.