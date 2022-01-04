Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'kanunu geri çek' çağrısına tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan yasa teklifinin geri çekilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden bir kanun teklifinin geri çekilmesi konusunda kendisine yaptığı çağrıya yazılı yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun tasarı teklifini geri çek. TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz" sözlerine tepki gösteren Şentop, şunları kaydetti:

"8 yıl SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl grup başkan vekilliği ve 11 yıldır genel başkanlık yapan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanı'na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum. Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı'ndan talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum."