Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı! - Son Dakika

Haberler.com yayın yönetmeni Bedia Teymur ile Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan Malkoç; Erbakan'ın o bildiriye neden imza attığını şu sözlerle anlattı;

''O FOTOĞRAF KARESİNDE ISTIRAP VARDIR''

Erbakan Hoca, 28 Şubat sürecinde Türkiye'de darbenin olacağını, darbecilerin milyonlarca insanı daha çok sıkıntıya sokacağını, bir çok vatan evladının hayatının riske gireceğini görerek, içi yanıp kavrulduğu halde adeta kendini feda etti. İşte o terin damlaması Erbakan Hocanın kendini feda etmesidir. Gönlü o kadar genişti ki herkese hukuku tavsiye etti, herkese insanlığa sahip çıkmayı ve taşkınlık yapmamayı tavsiye eti. O fotoğraf karesinde ıstırap vardır, o fotoğraf karesinde Türkiye'de yapılan hukuksuzluklara karşı tepki vardır.

''TERİ DAMLARKEN GÖZLERİ IŞIL IŞILDIR''

Aynı zamanda yaşanan o sıkıntıları gösteren teri damlarken gözleri ışıl ışıldır. Türkiye'nin 2005 yılında, 2015 yılında, 2020 yılında sizin gibi değerli evlatlarının etkin olacağını görüyordur. Bir taraftan da ter damlıyordur çünkü Türkiye'de hak ve özgürlükler askıya alınmış, demokrasi ayaklar altına alınmış ve hakimler askeri eğitime tabi tutulmuştur, onun teridir o. Gözlerindeki o ışık sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarının Türkiye'nin geleceğinde yönetici olacaklarının işaretidir. Büyük insanlık böyledir, liderler böyledir.

''15 TEMMUZ'U HATIRLAYIN''

Bakın 15 Temmuz'u hatırlayın. 15 Temmuz'da darbeciler 10 bin kişilik silahlı güçle, binlerce motorize araçla sayın Cumhurbaşkanımızla hükümeti devirip, meclisi kapatıp, anayasayı ortadan kaldırmaya kalktıklarında Cumhurbaşkanımız zerre kadar tereddüt etmedi. Ölümü göze alarak uçağına bindi ve milleti alanlara çağırdı. İşte liderlik budur, vatanseverlik budur, büyük insan ufku budur.

''ERBAKAN'IN ÇİZGİSİNİ İYİ KORUMAK GEREKİR''

Çok şükür ki Türkiye'de hukuku önemseyen, hakkaniyeti önemseyen, insan haklarını önemseyen bu siyasi çizgi devam etmektedir... Bu siyasi çizgiyi iyi korumak gerekir. Erbakan Hocanın çizgisinin iki tane temel özelliği vardır; birincisi maddi kalkınmadır, savunma sanayinde uçağını kendin yapmak, tankını kendin yapmak ve ileri teknolojidir... İkincisi de manevi değerlerdir, ahlaki değerlerdir, dini değerlerdir ve hak ve özgürlüklerdir. Bu çizginin kaybolmaması gerekir. İnsanları farklı düşünenleri kavgayla değil zorbalıkla değil ikna ederek kendi düşüncesine getirmektir. Bu çizgiyi hala tahrip etmek isteyenler var. Bu çizgiyiiyi korumak gerekir. hak ve özgürlüklerden yana olmak gerekir. Haksızlıklara ve hukuksuzluklara her zaman karşı çıkmak gerekir.''