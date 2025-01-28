Şeref Malkoç: Yeni Anayasa İçin Toplumun Talepleri Bizim İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şeref Malkoç: Yeni Anayasa İçin Toplumun Talepleri Bizim İçin Önemli

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni anayasa ihtiyacının toplumun her kesiminde olduğunu belirti. Malkoç, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak katılımcı bir anayasa inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

28.01.2025 21:42  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeref Malkoç: "Temennimiz hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa edilmesi"

"Toplumun her kesiminde yeni anayasa talebi var"

SAMSUN - Eski Kamu Başdenetçisi ve Hukukçu Şeref Malkoç, "İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenab-ı Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Yeni Anayasa Buluşmaları Programı" düzenlendi. Moderatörlüğünü eski AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın yaptığı programda konuşan eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni katılımcı bir anayasanın gerekliliğinden ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiklerinden bahsetti. Şeref Malkoç yaptığı konuşmada, "1982 Anayasası yapılalı 43 yıl oldu. Bizim anayasa tarihimizde en uzun anayasa, sürekli eleştirdiğimiz, yapıldığı günden beri değişsin, yenisini yapalım dediğimiz anayasadır. Çok değişikler oldu. Dünyada herhalde Türk milleti kadar anayasa konuşan başka bir millet var mı bilmiyorum. Sadece konuşmakla bir şey düzelmiyor. Bugün gelinen nokta itibarıyla temennimiz, arzumuz, isteğimiz şu: İnşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, Cenab-ı Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanı esas alacak, insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz. Toplumun her kesiminde yeni anayasa talebi var. Yeni anayasa yapım süreci toplumun talebi ile olacak. Hukuki Araştırmalar Derneği, sivil toplum, anayasa ile ilgilenen üniversitelerdeki akademisyenler elbette bunu talep edecek. İş geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tıkanıyor. Anayasada onlarca değişiklik yapıldı. Herhangi bir iktidar için şu anki mevcut anayasadan daha iyi, ideal bir anayasa yoktur desem yeridir. 1982 Anayasası sorunlara çözüm getiremediği gibi, kendisi milletin sırtında 20 defa değişmesine rağmen yük oldu. O anayasadaki değişiklikleri, bir iki değişiklik hariç, ruhu kararmış bir insana estetik ameliyat yapmaya benziyor. O açıdan toplumun yeni bir anayasa ihtiyacı var. 1982 Anayasası'nda en önemli değişiklik benim tarafımca 2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi oldu. Bu da doğal olarak 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Milletimizin tarihine, kültürüne, sosyolojisine bu sistem uygundur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin elbette eksik, noksan, aksayan yönleri vardır. Bunları düzeltmek mümkündür" diye konuştu.

"Dünyanın en kötü anayasalarından bir tanesi Almanya ve Japonya anayasasıdır"

Şerefli Malkoç, "Alman veya Japon disiplini, hukuk kültürü, dünyanın en kötü olan o anayasasını sağlıklı bir şekilde işletiyor. Almanya'da bir parti Almanya'nın tümünde teşkilatlanamıyor. Böyle bir anayasa mı olur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'de çok isabetli olmuştur. Eksikliklerini, noksanlıklarını mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Hükümet krizlerini önlemiştir. Şimdi milletvekilleri partilere geçiyor ya, eskiden olsa kıyamet kopuyor. Türkiye vesayet prangalarından kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve vatandaşlar katıldı. Şeref Malkoç'un konuşmasının ardından program soru-cevap bölümü ile devam etti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Şeref Malkoç, Sivil Toplum, Politika, Eğitim, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Şeref Malkoç: Yeni Anayasa İçin Toplumun Talepleri Bizim İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Şeref Malkoç: Yeni Anayasa İçin Toplumun Talepleri Bizim İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.