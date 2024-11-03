Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye Toplantısı yapıldı

Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye Toplantısı yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi Siirt İl Başkanlığı, Siirt tarihinde ilk defa bir bölge toplantısına ev sahipliği yaptı.

03.11.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye Toplantısı yapıldı

SİİRT - Milliyetçi Hareket Partisi Siirt İl Başkanlığı, Siirt tarihinde ilk defa bir bölge toplantısına ev sahipliği yaptı.

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye toplantısı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Batman ve Şırnak illerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualarla devam etti. Toplantının divan heyetinde İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyeleri Hüsnü Doğan ve Ali Uçak, Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin ve Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci yer aldı.

Açılış konuşmasını İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yaptı. MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, MYK Üyesi Ali Uçak, MYK Üyesi Hüsnü Doğan, Şırnak ve Batman İl Başkanlarının sırasıyla konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde ihanet olmaz dedi. Milletvekili Osmanağaoğlu; Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan işte burada bu salonda yaşanan irade ve işte bu salonda yaşadığımız ruhtur. Görülen ve bu tecrübe edilen odur ki ihtiyacımız olan tek şey Türk İslam medeniyetinin ihyasını gerçekleştirmektir. Milli merküremiz Türk milleti tarafından sahiplenilmiş Türk milletini yüz yıla damgasını vuracak ülkeler etrafında hep beraber kenetlenmiş, ama bilmiyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde ihanet olmaz. Bilmiyorlar ki bizim olduğumuz masada hayır olmaz. Bizim bulunduğumuz çatıda hainlik asla barınmaz. Şükürler olsun ki kısa sürede çalmaya çalıştıkları kara yüzlerine bulaşmış attıkları çamur kendi üstlerine sıçramış terör örgütü üyeleriyle görüşenler ifşa olmuş, terör örgütünün sözde yöneticilerinden talimat alanlarla bırakın aynı masada oturmayı omuz omuza verenler kendilerini ele vermiştir. Doğduğu gün şehit olan sabilerin bıraktığı emanetler inkar edilmeyecek emanetlerdir. Bu sorumlulukların sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızın ötesinde de mukaddes görevler ifa etmemizi gerektiği de hepimizce bilinen bir gerçek ve ortadadır." ifadelerini kullandı.

MYK Üyesi Hüsnü Doğan ise; "Üretmekten, çalışmaktan Siirtlinin, Batmanlı'nın, Şırnaklı'nın yani bu vatanın asli evlatlarının hizmetkarı olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kahraman ecdadımızın mübarek mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar var edecek, azim ve çabamız ile ilerleyişimizin önünde hiçbir engel duramayacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez; Tarihimizden ve liderimizden aldığımız ilhamla Türk milletinin her ferdi için adalet, güvenlik ve refah sağlamak adına yolumuza yılmadan devam edeceğiz. Biliyoruz ki gücümüzü milletten cesaretimizi tarihten hep birlikte güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Politika Siirt'te 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru' Türkiye Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" Türkiye Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.