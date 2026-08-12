Silvan Projesi Ekonomiye 43 Milyar Lira Katkı Sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Silvan Projesi'nin ekonomimize yıllık yaklaşık 43 milyar liralık katkı sağlamasını, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 305 bin kişiye istihdam oluşturmasını öngörüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Silvan ilçesine geçen Bakan Yumaklı, Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Silvan Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu eşlik etti. İnşaat alanını gezen Bakan Yumaklı, işçilerle sohbet edip, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DAHA FAZLA YATIRIM VE ÜRETİM DEMEKTİR'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Silvan Projesi'nin bölgenin en büyük kalkınma projelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün, sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunduğumuz coğrafyanın da en büyük kalkınma projelerinden biri olan Silvan Projesi'nin tam kalbinden sizlere sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde hafta başında önemli bir düzenleme kabul edildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan kanun, Gazi Meclis'imizde kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 'Terörsüz Türkiye'yi yalnızca güvenlik başlığı altında değerlendirmiyoruz. Bu bizim için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla refah, daha fazla huzur ve daha güçlü bir Türkiye demektir" dedi.

'7,1 MİLYON DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTIK'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, "Son çeyrek asırda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, sadece Devlet Su İşleri eliyle 2 bin 400'ün üzerinde projeyi hizmete sunduk. Bu projelerin toplam yatırım bedeli güncel rakamlarla 1,3 trilyon liraya ulaştı. Bu yatırımlarla 7,1 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Bugün bu tesisler, bölge ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağlayan güçlü bir üretim altyapısı oluşturuyor" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'IN ÜRETİMİ 7 MİLYON TONU GEÇECEK'

Silvan Projesi'nin 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu ifade eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bugünkü yatırım büyüklüğü yaklaşık 360 milyar lira. Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar arazi modern sulama imkanına kavuşacak. Yani yaklaşık 330 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanını suyla buluşturacağız. Çiftçimizin aynı tarladan daha fazla ürün, daha fazla gelir elde etmesi demek. Buğdayda en az 2 kat daha fazla verim almak demek. İkinci ürün ekilişi ile çiftçimizin gelirinin artması demek. Katma değeri yüksek ayçiçeği, pamuk ve sebze üretimi ile toprağın bereketinin artması demek. Proje tamamen bittiğinde buradaki üretimimizin 3 kattan fazla artacağını öngörüyoruz. Bunu şu anki rakamlarla söyleyecek olursak, yılda 2,3 milyon ton olan Diyarbakır'ın üretimi 7 milyon tonu geçecek. Silvan Projesi'nin ekonomimize yıllık yaklaşık 43 milyar liralık katkı sağlamasını, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 305 bin kişiye istihdam oluşturmasını öngörüyoruz. Yani Silvan sadece bir sulama projesi değildir. Silvan Projesi, bir kalkınma projesidir. Temelden 175 metre yüksekliğindeki Silvan Barajı, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik yapılarından biridir. Silvan Barajı'nın gövde imalatını tamamladık. Diğer imalatların da tamamlanmasının ardından Eylül 2027'de su tutmayı hedefliyoruz. Dağların içerisinden adeta 2 ayrı nehir geçiriyoruz. Bunlardan ilki Babakaya Tüneli. Babakaya sistemi 2 ayrı tüpten oluşuyor. Her bir tünelin uzunluğu 5 bin 320 metre. İki tünelin toplam debisi saniyede 212 metreküp. Bu sistem, bir olimpik yüzme havuzunu yaklaşık 13 saniyede doldurabilecek kapasitede. İlk tüpte kazının tamamlanmasına yaklaşık 500 metre, diğer tüpte ise yaklaşık 1600 metre kaldı. İnşallah Babakaya Tüneli'ni Mart 2027'de tamamlayacağız" dedi.

'SULAMA AMAÇLI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TÜNELİ OLACAK'

Silvan Tüneli'nin 13,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "10 metre boru çapıyla bir denizaltıyı geçirebilecek büyüklüğe sahip. Tamamlandığında sulama amaçlı Türkiye'nin en büyük tüneli olacak. Bu tünelde çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah burayı da 2027 yılında tamamlayacağız. Ana iletim sistemi bununla da sınırlı değil. Yaklaşık 98 kilometrelik Silvan Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı, depolanan suyu sulama alanlarına taşıyan ana arter olacak. Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarımız tamamlandı. Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar gibi diğer barajlarda da yatırım, kamulaştırma ve hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır'ın bereketli topraklarına zenginlik katacak bu projenin, ayrıca, Batman'a yılda 76 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını da vurgulamak isterim. Silvan Projesi'ne sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak bakamayız. Silvan; suyun üretime dönüşmesidir. Silvan, kuru toprağın bereketle buluşmasıdır. Silvan, gençlerimizin kendi memleketinde iş bulabilmesidir. İşte 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ekonomik boyutunu burada çok daha net görüyoruz" diye konuştu.

'BU SÜREÇ SADECE SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL, YATIRIMCININ ÖNÜNÜ RAHAT GÖREBİLMESİDİR'

Süreçle birlikte sadece silahların susmayacağını, yatırımcının da önünü daha rahat görebileceğini kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu süreç sadece silahların susması değildir. Yatırımcının önünü daha rahat görebilmesidir. Çiftçinin toprağına daha fazla güvenle yatırım yapabilmesidir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde gelecek kurabilmesidir. Dağların altında tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışmasıdır. Kısacası, kalkınmanın önündeki engellerin kalkmasıdır. Bugün burada, bunun en somut örneklerinden birini görüyoruz. Yıllarca güvenlik başlığıyla anılan bu coğrafya, artık daha fazla üretimle, daha fazla yatırımla ve daha fazla refahla anılacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu sürecin kararlı bir şekilde ilerlemesi için ortaya koydukları irade dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz ediyorum. Sürece katkı veren Gazi Meclis'imizin milletvekillerine ve siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla geçmiş olması, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olduğunu ve artık bir devlet politikası haline geldiğini de göstermektedir. Bir kez daha güçlü şekilde ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin huzur ve güven ortamı güçlendikçe, bizim yatırım ve üretim irademiz de güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu toprakların her karışına eser kazandırmaya, üretimi büyütmeye ve milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz."