Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Politika

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkemenin kararını açıklamasının ardından konuşan Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Biz adalet istiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in sokak ortasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, Vedat Balkaya, Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Öktem ve Çağlar Zorlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AYŞE ATEŞ: ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDECEĞİM

Kararın açıklanmasının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi. Ayşe Ateş şunları söyledi: "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Oturdukları kürsülerden, suçluları yargılatmamak için bize parkmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık. Biz adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!"