Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkemede kararın açıklanmasının ardından Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Biz adalet istiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!" dedi.

02.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:24
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkemenin kararını açıklamasının ardından konuşan Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Biz adalet istiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in sokak ortasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, Vedat Balkaya, Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Öktem ve Çağlar Zorlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AYŞE ATEŞ: ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDECEĞİM

Kararın açıklanmasının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi. Ayşe Ateş şunları söyledi: "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Oturdukları kürsülerden, suçluları yargılatmamak için bize parkmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık. Biz adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!"

Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Çak:
    ayşe hanım siz sahibi olduğunuz daireleri nasıl edindimiz onun cevabını verinki rahmetli eşiniz rahat yatsın 46 73 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe gerçek suçluları neden saklıyor ? 54 39 Yanıtla
  • Aykut Caliskan:
    ağzına yüreğine sağlık bacım bunlar anlamaz adeletten 61 24 Yanıtla
  • V. A.:
    Devlet bahceli yargılanması için oykar chp ye 44 31 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Asıl suçlular dışarda maşaları yargılanıyor. Akp ve MHP ittifakı sürdüğü sürece bu hükümet olduğu sürece hiç bir zaman gerçek suçlular yargılanmayacak. Ülkede adaletin sadece binası ve adı vardır içi tamamen boştur. Adalet herkese lazım olacak en çokta bu adaletsizliği yapanlar da lazım olacak unutmasınlar. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak bu dosyalar tekrar açılacak milletvekilliğinin ardına sığınanlar gün gelir hesabı adalet önünde verecek. Unutmasınlar Allahın adaleti hiç bir zaman şaşmaz. 46 17 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Cehenneme gidin bu olayı saklayan ve azmettiren siyasiler. Senin tırnağın etmez bu adamlar sayın bacım 49 13 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    sayın Ayşe ateş hanım CHP den milletvekili adayı yada belediye başkan adayı olacak mısınız bunu merak ediyorum bu benim düşüncem 23 27 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Sen de chp nin maşası oldun 19 30 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Açıklamasında Pensilvanya'ya da değindi, neden geçmiyorsunuz açıklamasında? Bu yorumumu da yayınlanmazsanız sosyal mecrada haberciliğinizi açık açık sorgulayacağım. 35 3 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Müebbet hapis alanlar bile iyi halden falandan filandan indirim alıp 6 senede çıkıyor.. 28 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı - Son Dakika
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