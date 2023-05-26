Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Oğan, Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ve onlardan herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ: MAKAM TALEBİNİZ OLDU



Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.