Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı - Son Dakika
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Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı

Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı

26.05.2023 12:58

2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık yaptığı iddialarına yanıt verdi. Oğan, "Talebim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Oğan, Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ve onlardan herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ: MAKAM TALEBİNİZ OLDU

Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı - Son Dakika
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