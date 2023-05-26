Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Oğan, Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ve onlardan herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.
Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.
Son Dakika › Politika › Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı - Son Dakika