Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?

Gelecek Partisi Kurucu Başkan Yardımcısı, zehir zemberek bir açıklama ile istifa etti

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

"NİYE BAKAN OLAYIM?"

Yarın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Oğan, The New York Times'a verdiği demeçte ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Hafta boyunca önemli siyasi isimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden arandığını belirten Oğan, hangi adaya destek vereceklerini açıklamayı reddetti. Ancak belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Oğan ayrıca destek açıklamasını perşembe günü yapmayı planladığını ve destekleyenlerinin %70'inin önerisini takip edeceğini söyledi.Oğan'ın diğer talepleri arasında; terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette rol almaması bulunuyor.

LİDERLERİ ELEŞTİRDİ

Ayrıca ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ahlakını takdir ettiğini, ancak kararlarını almadan önce başkalarına yeterince danışmadığı eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ise daha az çalışkan olduğunu ancak geniş bir şekilde diğerlerinin görüşlerini dikkate aldığını söyledi.