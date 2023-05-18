Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken? - Son Dakika
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Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?

18.05.2023 16:56

Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Gelişmeler dikkatle izlenirken belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, bakanlık teklif edildiği iddialarına da değindi. Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

"NİYE BAKAN OLAYIM?"

Yarın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Oğan, The New York Times'a verdiği demeçte ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Hafta boyunca önemli siyasi isimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden arandığını belirten Oğan, hangi adaya destek vereceklerini açıklamayı reddetti. Ancak belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Oğan ayrıca destek açıklamasını perşembe günü yapmayı planladığını ve destekleyenlerinin %70'inin önerisini takip edeceğini söyledi.Oğan'ın diğer talepleri arasında; terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette rol almaması bulunuyor.

LİDERLERİ ELEŞTİRDİ

Ayrıca ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ahlakını takdir ettiğini, ancak kararlarını almadan önce başkalarına yeterince danışmadığı eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ise daha az çalışkan olduğunu ancak geniş bir şekilde diğerlerinin görüşlerini dikkate aldığını söyledi.

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Reis sen neymişsin be, kuş, böcek, kelebek kaldı masaya girmeyen.Good by Kemal 16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı, tiyatro sona erdi maalesef. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Of oooof desene millet ittifakına bir ortak daha geliyor valla tebrik ederim heralde bu gidişle rekor kırılacak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Memleket partisi seçmeninin tavrını da merak ediyoruz. Malum emanet oyların çoğu onlara ait. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken? - Son Dakika


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