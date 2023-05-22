Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, tarafını belli etti. Kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

"KİMİN VATANI SATANDAN YANA OLDUĞU BELLİ"

Oğan'ın açıklamasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, gençleri sandığa çağırdı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!"

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, şunları söylemişti: "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum.

"MİLLET İTTİFAKI UMUT VADETMEMİŞTİR"

Bugün itibariyle seçimlerde görmezden gelinen, hakkı yene Türkün sesini taşımaktayız. 14 Mayıs seçimlerinde Türk seçmen hem Cumhur hem de Millet İttifakı'nı Türk milletinin hassasiyetlerine gereken yaklaşımını göstermediği için ciddi biçimde uyarmıştır. Seçmen bize de yürütme erki üzerinden Türk milletinin bu hassasiyetlerini savunma görevi vermiştir. Millet İttifakı geleceğe dair umut vadetmemiştir. Biz kimse ile pazarlık yapmadık. Atatürkçü ve milliyetçi ilkeler rehberimiz oldu. Türkiye'nin bekası siyasetimizin temelidir."