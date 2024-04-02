Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Sinan Oğan'ın seçimin ardından servetine servet kattığı iddiaları uzun süredir gündemde.
Seçimin ardından Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon lira ödeyerek satın aldığı iddia edilen Oğan, lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir programa açtı.
Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.
Azeri medya mensubunun, "Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?" sorusu üzerine ise Oğan gülerek "Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem" dedi.
Sinan Oğan'ın lüks malikanesinde verdiği röportaj ve sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Politika › Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - Son Dakika
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.
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