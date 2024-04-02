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Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - Son Dakika
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Politika

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

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2023 genel seçimlerinde Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın mal varlığı uzun zamandır tartışma konusu. Seçim sonrası Ankara Gölbaşı'nda 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL'ye satın aldığı iddia edilen Oğan'ın konuk olduğu bir programda malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini, futbol ve voleybol sahasının olduğunu söylemesi gündem oldu.

02.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:34
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Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Sinan Oğan'ın seçimin ardından servetine servet kattığı iddiaları uzun süredir gündemde.

LÜKS EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Seçimin ardından Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon lira ödeyerek satın aldığı iddia edilen Oğan, lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir programa açtı.

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

"FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI VAR"

Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

AZERİ GAZETECİNİN SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ

Azeri medya mensubunun, "Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?" sorusu üzerine ise Oğan gülerek "Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem" dedi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sinan Oğan'ın lüks malikanesinde verdiği röportaj ve sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu.

Sinan Oğan\'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahmut Kartal: Tebrik etmek gerekiyor. Oyları hiç değilse güzel paraya satmış... 137 18 Yanıtla Kemsl: Bu kafanız hep böyle çalışıyor. imamoğlu'nun daire ve işyeri sayısını biliyor musun? bilirsin de laf soyleyemezsin. 65 81 Gursel kalen: İmamoğlu’nun babadan gelme bir zenginliği var. Siyasete girdikten sonra zengin olmadı. Yani bir yüzükle gelip dünyanın en zenginleri arasına girenlerden değil. 0 0
  • AKN OGZ: Plana sadık kalmış 115 11 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: ULAN SANA GUVENDİK OY VERDİK DAVANİ SATTİN ORTADA YOKSUN NEYE KARŞILIK DESTEK VERDİN Bİ UMİT ÖZDAĞ KADAR OLAMADİN 57 11 Yanıtla
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  • Heri Bildiğini sanan şey: Bi bu vardı güvendiğim oy verdiğim… yazık etti kendine 36 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - Son Dakika
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