Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü - Son Dakika
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Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü

11.05.2023 16:06

2023 seçimlerine 2 gün kala ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın eski sosyal medya danışmanı olduğunu dile getiren Alperen İnce, çarpıcı iddialarda bulundu. İnce, Sinan Oğan'ın 'seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söylemesi' üzerine görevinden ayrıldığını öne sürerken; Oğan'dan iddialara yanıt geldi.

Kısa bir süre Sinan Oğan'ın danışmanlığını yaptığını iddia eden ve ayrılma gerekçesini de açıklamalarıyla bağdaştıran Alperen İnce, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Sinan Oğan ile gerçekleştirdikleri ikili görüşme sırasında Oğan'ın 'seçimin ikinci tura kalması ihtimalinde Cumhur İttifakı'nı destekleyebileceğini söylemesi üzerine' görevinden ayrıldığını iddia eden İnce'nin tweet'i şöyle:

"Yol ayrımımız, özel sohbetimizde, 'İkinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir' demesinden kaynaklanır. Ben bu yola giremezdim. Bunu arkadaşlarıma açıklayamazdım. Kabul edebilecek olsam MHP'de olurdum. Çakmasında değil."

"1 AYLIK BURSİYERİMİZDİ"

Eski sosyal medya danışmanı olduğunu iddia eden Alperen İnce'nin bu tweet'inin ardından Sinan Oğan cephesinden de gün içerisinde bir yanıt geldi. Oğan, Alperen İnce'nin '1 aylık bursiyerleri' olduğunu iddia ederken, İnce'nin iddialarının aksine işini yapamadığı için görevine son verildiğini ve bu durumu sindiremeyerek kendisine iftira attığını savundu.

"EKİPTEN ÇIKARILMASINI KENDİNE YEDİREMEYİP İFTİRALARA BAŞLADI"

Oğan'ın, İnce'nin iddialarına yanıt tweet'i şu şekilde:

"1 Eylül 2022 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında bizim gönüllü ekipleri içerisinde yer alan ve '1 aylık bursiyerlerimizden' olan Alperen İnce işe yeterince vakit ayıramadığı, kendisine verilen gönüllü kardeşlerimizi arama işini tam olarak yapamadığı için kendisine teşekkür ettik, yollarımızı ayırdık. Ondan sonra da bir daha görüşmedik. Bizim ATA İttifaki Cumhurbaşkanı Adaylığımızı açıkladığımız tarih 11 Mart 2023'tür. Kendisi benim sosyal medya danışmanlığımı yapmamıştır. Aşağıda yazılanlar pis ve tutarsız bir iftiradır. Bu genç kardeşimiz daha toydur, ekipten çıkarılmasını kendine yediremeyip iftiralara başlamıştır. Ayrıldığı günden bu yana bize türlü türlü iftiralar atmıştır. Son iftirası ipe sapa gelmez niteliktedir. O kadar toydur ki gönüllü gruplarından geçen yıl ayrılmış, dün ayrılmış gibi algı yapmaktadır."

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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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