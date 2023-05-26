Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı

26.05.2023 12:45

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan eden Sinan Oğan, baş döndüren görüşme trafiği öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahkaha attıkları fotoğrafın hikayesini anlattı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz

Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı
12:39 Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı
12:31 Türk futbolunda son yılların en büyük sürprizi! Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına hazırlanıyor
12:27 2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı
12:14 Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım
12:07 Freni patlayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
11:44 Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?
11:40 Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor
11:22 Pidecide çıkan yangın, 3 genci hayattan kopardı
11:18 Survivor 2023 hayallerine veda eden isim Aziz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 13:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement