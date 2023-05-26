Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı
26.05.2023 12:45
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan eden Sinan Oğan, baş döndüren görüşme trafiği öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahkaha attıkları fotoğrafın hikayesini anlattı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.05.2023 13:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika