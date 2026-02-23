Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika
Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Evler

Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Evler
23.02.2026 12:49
Bakan Murat Kurum, Sındırgı'da deprem sonrası konut yapımını duyurarak hak sahiplerine umut verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan ve kaba inşaatları tamamlanan afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı. Depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü verdi.

SINDIRGI VE BİGADİÇ'TE 974 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLİYOR

Bakan Kurum'un talimatıyla depremde hasar gören evlerin yerine; Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı. Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi'nde sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 100 TOKİ konutu da yine depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı. Geçen aralık ayında da yine Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 338 afet konutu ve 5 iş yerinin daha ihalesi yapıldı. Böylece Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 16'sı işyeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölümün inşaatına başlandı.

BAKAN KURUM: SINDIRGI'DA OCAKLAR YENİDEN TÜTECEK

Bakan Kurum, Sındırgı'da kaba inşaatları biten yeni evlerin görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Yeni bir yuva, yeni bir hayat' diyen Leyla kardeşimizin heyecanı, 'Devlet bir baba' diyen Cemal abimizin güveni. Hepsi bizim yol haritamız. Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız. Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek, her aile sıcak yuvasına kavuşacak" mesajını verdi.

'BİR BAKTIM, EV DÖRDE BÖLÜNMÜŞ'

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Fatma Kartal, depremin neden olduğu yıkımı, "Arkama döndüm, bir baktım, ev dörde bölünmüş" sözleriyle anlattı. Yeni evlerinin inşaatlarını görünce çok mutlu olduğunu belirten Kartal, "Heyecanlandım; ah benim de böyle güzel bir evim olsa dedim. Gece gündüz Allah'ıma dua ediyorum; Rabb'im sıcacık yuvalarımıza geri döndürmek nasip et diye" dedi.

'KONUTLAR BİZİM İÇİN ÜMİT OLDU'

Leyla Çelikten ise "Her şeyimiz tuzla buz oldu gitti. Sadece maddi değil, manevi destek de çok önemliydi. Yapılan konutları bizim için ümit oldu. Örnek daire çok güzel olmuş. Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni başlangıçlar" diye konuştu. Leyla Çelikten'in kızı 6 yaşındaki kızı Ayşe de sevincini, "Çok güzel burası, çok beğendim. Şuan Sındırgı ayağımın altında" sözleriyle dile getirdi.

'DEVLET, BİR BABA'

Cemal Gündoğan da "İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağıya bakmaz. Kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet, bir baba. Kime güveneceğiz? Tabii devlete güveneceğim. Devlet güçlü olacak ki halk da güçlü olsun. Halk da rahat olsun, huzurlu olsun. Biz her zaman devletin yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Murat Kurum, Politika, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika
