Sinop Kent Meydanı\'nda Yeşil Alanlar ve Tarihi Dokunun Günyüzüne Çıkışı

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi, 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sosyal tesislerin kentin kullanımına sunulması için yol, rekreaktif alanlar, park alanları, çarşı ve cami yapılarını içerecek şekilde başlatıldı. İlk etapta Atatürk Caddesi'ndeki yapıların sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ardından 37 bin 500 metrekare alanda yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Sinop Kalesi ve surlarının çevresindeki metruk yapılar temizlendi. Eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredilip yıkıldı ve yerine yeni sosyal alanlar oluşturuldu. Yıkılan iş yerlerinin yerine 23 yeni iş yeri inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından meydanın yeni görüntülerini paylaşarak, "Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" dedi.

'ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ÖNLEDİK'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntüde görüşlerine yer verilen TOKİ uzmanı ve inşaat yüksek mühendisi Ertan Kul, projenin tarihi dokuyu ortaya çıkararak korumayı ve çarpık kentleşmeyi önlemeyi hedeflediğini anlattı. Kul, "Projemizin amacı, vatandaşlarımızın keyifli bir vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarını oluşturmaktı. Kentin daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı arttırdık. Çocuklarımızın burada oyun oynayabilmesi için çocuk oyun alanları oluşturduk. Her yaştan çocuğumuzun oynayabileceği çocuk parkları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarımızı oluşturduk. Projemiz devam ederken tarihi saat kulesini koruduk. İl Jandarma Komutanı binasını koruduk. Şehir Kulübü binasını koruduk. Ağaçlarımızı koruduk. Projenin devamı sırasında herhangi bir tarihi eser, korunması gereken ne kadar önemli yapı varsa bunların bütün hepsini korumak için maksimum hassasiyetle çalıştık. Bu projeyle Sinop'un tarihi surları gün yüzüne çıkmış oldu" diye konuştu.

Bölgedeki iş yeri sahipleri de projeden memnun kaldıklarını dile getirdi. Esnaf Esra Yavuz Şen, "Tarihi dokunun öne çıkması güzel oldu. Yıkılan bölümdeki çarpık yapılaşma hem tarihi dokuyu kapatıyordu hem de şehrin hareketini aşağı çekiyordu. Şimdi bu bölgeler daha hareketli hale geldi" dedi.

Esnaf Erol Gümüş ise "Sinop tarihi bir kent. Sinop'a gelen turistlerimiz tarihi yerleri geziyorlar sürekli. Kent meydanı tarihin gün yüzüne çıkması açısından bizim için iyi oldu" diye konuştu.

Sinop'ta eğitim gören Ada Kızıltoprak, "Öncesinde burası daha küçüktü. Şu an her şey genişletildiği için yürüyerek her yere ulaşabiliyoruz. Deniz manzarası ve tarihi yerleri gezmesi daha kolay hale geldi" dedi.

Öğrenci Emre Aras da meydanın yeni halinin daha ferah olduğunu ifade ederek, "Sinop'un tarihi surları restore edildi. Bu surlar bizim mirasımız. Sinop Meydanı her zamankinden daha güzel bir şekle büründü" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,